Comunicado do Business Wire :Akur8

A Akur8 tem o prazer de anunciar o lançamento da Akur8 Academy - um programa mundial de treinamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento para práticas avançadas de precificação de seguros. Este programa está aberto a atuários e especialistas em precificação de seguros que desejam se beneficiar da experiência da empresa e desenvolver ou aumentar seu domínio da plataforma de precificação da Akur8.

A primeira iniciativa da Akur8 Academy será um programa de certificação de credenciais digitais gamificado, que irá permitir aos usuários testar suas habilidades e compartilhar seus conhecimentos da solução Akur8 com sua rede profissional. Este programa é apropriado para usuários novos e existentes da Akur8. Independentemente de os usuários já serem especialistas nos módulos de Risk, Demand ou Rate da Akur8, a Akur8 tem o distintivo / certificado certo para eles, incluindo um programa de 3 etapas que oferece certificações 'Essentials', 'Advanced' e 'Expert'.

Após a conclusão bem-sucedida de um breve questionário breve, os clientes irão receber oficialmente as respectivas credenciais, que podem ser compartilhadas em plataformas de mídia social, incorporadas em assinaturas de e-mail e adicionadas a seus perfis do LinkedIn como credenciais profissionais.

"A Akur8 está definindo o novo padrão para precificação de seguros. Estamos fazendo realidade esta visão mediante nossa plataforma de preços. Mas queremos ir além e usar nossa experiência e voz no mercado de precificação de seguros para contribuir com a construção das habilidades de precificação do futuro. É por isto que estamos lançando a Akur8 Academy", afirmou Samuel Falmagne, Cofundador e Diretor Executivo da Akur8.

"Ao compartilhar credenciais profissionais digitalmente nas mídias sociais, nossos clientes poderão mostrar seu conhecimento da solução Akur8 em sua rede. Nosso novo programa de credenciais digitais não apenas nos irá ajudar a transformar nossos clientes em promotores, mas também oferecer a eles oportunidades de treinamento que lhes darão uma vantagem real em seu domínio", observou Brune de Linares, Diretora de Clientes da Akur8.

O que são credenciais digitais?

As credenciais digitais fornecem aos indivíduos insígnias digitais verificadas e apoiadas por metadados que detalham as habilidades dominadas para obter a credencial. A solução utilizada pela Akur8 para o programa de credencial digital usa o blockchain para selar criptograficamente um registro da credencial quando ela é criada, para que terceiros possam ter certeza absoluta de que um registro não foi alterado desde que foi emitido. Uma vez registrada, uma credencial na blockchain não pode ser alterada, falsificada ou imitada. Se alguém tentar criar uma credencial que se pareça com suas credenciais, ela não será verificada em relação ao registro da blockchain.

O programa de credenciais digitais é a primeira iniciativa da Akur8 Academy e será seguido por programas adicionais de treinamento, desenvolvimento e aprimoramento na precificação de seguros.

Sobre a Akur8

A Akur8 está revolucionando a precificação de seguros com a sua IA Transparente, aumentando os recursos de precificação das seguradoras com velocidade e precisão sem precedentes em todo o processo de precificação, sem comprometer a auditabilidade ou o controle.

Nossa plataforma modular de precificação automatiza a modelagem técnica e do prêmio comercial. Ela capacita as seguradoras a calcular taxas ajustadas e precisas segundo sua estratégia comercial, impactando materialmente seus negócios e mantendo o controle absoluto dos modelos criados, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo. Com a Akur8, o tempo gasto na modelagem é reduzido em 10x, o poder preditivo dos modelos é aumentado em 10% e o potencial de melhoria da taxa de sinistralidade é impulsionado em 2-4%.

A Akur8 já atende a mais de 40 clientes em mais de 20 países, incluindo AXA, Generali e Munich Re; as seguradoras especializadas Canopius e Tokio Marine Kiln; insurtechs como Wakam e wefox; e a seguradora mutualista Matmut. 600 atuários usam a Akur8 diariamente para criar seus modelos de precificação em todas as linhas de negócios.

