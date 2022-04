Chile flexibiliza medidas sanitárias contra a covid-19 para entrar no país

O Chile informou nesta terça-feira (12) flexibilização das medidas sanitárias impostas devido ao coronavírus para entrar ou sair do país, eliminando o teste PCR, logo, após o anúncio da reabertura das fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia e Peru.

Serão implementados três níveis de alerta para entrada no Chile, que serão determinados com base na circulação internacional ou local de novas variantes do vírus.

A partir desta quinta-feira, grande parte do Chile entrará no chamado "alerta nível 1" ou de baixo impacto sanitário, segundo Cristóbal Cuadrado, subsecretário de Saúde Pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No alerta 1, assume-se um cenário de transmissão comunitária das variantes já conhecidas e controladas.

"Neste alerta não há restrição para viagens de entrada ou saída do país e a homologação de vacinas para viajantes será voluntária. Da mesma forma, o teste pré-viagem é apenas recomendado, mas na chegada ao Chile (os viajantes) podem ser testados aleatoriamente", segundo o Ministério da Saúde.

Todos os passageiros devem preencher uma ficha de saúde e, no caso de estrangeiros não residentes, devem trazer também um seguro de saúde que cubra a propagação da covid-19, e será realizado um teste aleatório na entrada no país.

"A ideia é minimizar o risco de alteração da situação epidemiológica nacional devido ao surgimento de novas variantes, particularmente as variantes de preocupação definidas pela Organização Mundial de Saúde" (OMS), acrescentou Cuadrado.

Antes, para entrar no Chile, era necessário um teste PCR negativo, feito em até 72 horas da viagem.

Cuadrado indicou que o alerta 2 será acionado quando uma nova variante aparecer e "a prevenção e o controle serão aumentados".

Sob o alerta 3, que é o máximo, todas as restrições serão reimpostas.

O relaxamento das medidas ocorre depois que o Chile anunciou que em 1º de maio as fronteiras terrestres que ainda estavam fechadas serão reabertas.

Desde 22 de dezembro, cinco passagens de fronteira com a Argentina estão abertas. Em novembro, foi inaugurado o aeroporto de Santiago, seguido dos terminais nas cidades de Antofagasta e Iquique (norte) e Punta Arenas (sul).

No Chile, 3.515.878 casos foram confirmados e 57.094 mortes desde a chegada do coronavírus ao país em março de 2020.

msa/pa/atm/am

Tags