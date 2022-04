Boca vence Always Ready (2-0) e se recupera na Libertadores

O Boca Juniors venceu o boliviano Always Ready por 2 a 0 em partida da segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2022 disputada nesta terça-feira no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

O atacante Darío Benedetto (24 e 90+5) marcou os gols da vitória dos 'xeneizes', que se recuperaram de uma péssima esteia no torneio.

O Always Ready, por sua vez, disputou grande parte da partida com dez jogadores devido à expulsão de Rodrigo Ramallo (44), que recebeu um cartão vermelho direto por uma falta antidesportiva.

A segunda rodada do Grupo E será completada com o duelo entre o Corinthians e o colombiano Deportivo Cali nesta quarta-feira.

Na terceira rodada, o Boca visita o Corinthians no dia 26 de abril, e dois dias depois o Always Ready recebe o Deportivo Cali.

Mesmo favorito, o Boca demorou para se impor e o 'albirrojo' teve alguns ataques perigosos, enquanto os donos da casa só chegaram aos 15 minutos, num chute de pé esquerdo de Zeballos que passou raspando a trave direita.

Com Marcos Riquelme como maestro, a equipe da faixa vermelha complicações para o jogo do Boca, embora a visita também tenha se mostrado sem o poder de fogo necessário para machucar.

O Boca foi mais contundente e em uma de suas primeiras chegadas encontrou a brecha em um bom passe de Ramírez para Zeballos, que entrou pela esquerda, se livrou de dois zagueiros e do goleiro, e tocou a bola no meio com uma ótima assistência para Benedetto que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Com 11 contra 10 após a expulsão de Rodrigo Ramallo o Boca se soltou no segundo tempo, bem mais adiantado em campo, com a posse de bola e o controle das ações.

Parecia que a partida terminaria 1 a 0, mas na última jogada da noite, e na enésima bola aérea, Romero cobrou um escanteio e Benedetto veio de trás e chutou cruzado para superar Giménez e fechar o placar.

--- Ficha técnica:

Estádio: La Bombonera (Buenos Aires)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gols:

Boca Juniors: Benedetto (25 e 90+6)

Cartões amarelos:

Boca Juniors: Avila (45+1), Benedetto (45+1)

Always Ready: Arce (45+2), Cabrera (53)

Expulsões:

Always Ready: Ramallo (45)

Escalações:

Boca Juniors: Agustin Rossi (Leandro Leonel Brey 47) - Luís Advincula, Gabriel Aranda, Gaston Avila, Frank Fabra - Eduardo Salvio, Guillermo Fernandez, Juan Ramirez (Cristian Medina 86) - Exequiel Zeballos (Luis Vázquez 70), Darío Benedetto, Oscar Romero. Técnico: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Arnaldo Giménez - Marc Enoumba, Alex Enrique Rambal Ramírez, Nelson Cabrera, Enrique Flores - Juan Adrian, Gustavo Cristaldo (Mauricio Cortes 80), Alejandro Chumacero Bracamonte (Elkin Blanco 90), Juan Carlos Arce (Jonathan Borja 85), Rodrigo Ramallo - Marcos Riquelme (Gustavo Torres 85). Técnico: Eduardo Villegas.

