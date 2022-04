Biden: invasão de Putin na Ucrânia eleva preços de energia pelo mundo todo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou discurso nesta terça-feira, 12, no qual afirmou que a "invasão de Putin" na Ucrânia eleva preços de energia pelo mundo, inclusive em solo americano. Ele falou sobre a força recente dos preços, no dia da publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no país, mas lembrou que seu governo atua para enfrentar o problema.

Biden lembrou que os EUA liberam reservas estratégicas de petróleo a fim de conter o preço do combustível, e também recordou que uma série de países se uniram a esse esforço, no âmbito da Agência Internacional de Energia (AIE). "Estamos realizando um esforços para elevar a oferta de combustível em nosso país", ressaltou.

Por outro lado, o presidente americano disse que muitas empresas têm decidido voluntariamente deixar a Rússia, diante da guerra na Ucrânia. Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin, "tem um problema" a enfrentar diante desse quadro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags