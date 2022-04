Americano é condenado a 63 meses de prisão por assessorar Coreia do Norte sobre criptomoedas

O americano Virgil Griffith foi condenado a 63 meses de prisão por assessorar a Coreia do Norte na criação de serviços de criptomoedas e tecnologia blockchain, com o objetivo de eludir as sanções impostas pelos Estados Unidos em resposta ao programa nuclear norte-coreano, anunciou nesta terça-feira (12) um tribunal.

No julgamento realizado em um tribunal de Nova York em setembro passado, Griffith, de 39 anos e especialista em criptomoedas, se declarou culpado de conspirar para violar a lei dos Estados Unidos, o que poderia ter ajudado a reduzir a sentença para esse tipo de violação, que pode levar a até 20 anos de prisão.

Para o promotor Damian Williams, "não há dúvida de que a Coreia do Norte representa uma ameaça à segurança nacional de nosso país, e o regime tem mostrado repetidas vezes que fará de tudo para ignorar nossa legislação para seu próprio benefício".

Griffith, lembrou o procurador, admitiu no tribunal que tomou medidas para contornar as sanções impostas ao regime comunista para tentar impedir que a Coreia do Norte se tornasse uma potência nuclear.

Este especialista em criptomoedas iniciou a colaboração com indivíduos norte-coreanos em 2018, "mesmo sabendo que a Coreia do Norte poderia usar esses serviços para contornar e evitar sanções americanas e financiar seu programa de armas nucleares e outras atividades ilícitas", disse o tribunal em um comunicado.

Os Estados Unidos proíbem a exportação de bens, serviços ou tecnologia à Coreia do Norte sem uma permissão especial do escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro.

Em abril de 2019, Griffith, que na época trabalhava em Cingapura, viajou à capital norte-coreana para participar de uma Conferência de Blockchain e Criptomoedas, apesar do governo americano não ter autorizado a viagem.

Durante a conferência, Griffith ofereceu informação sobre como a Coreia do Norte poderia usar este tipo de tecnologia para lavar dinheiro e eludir as sanções, em particular através de "contratos inteligentes", de acordo com o tribunal.

Depois da conferência, Griffith continuou desenvolvendo seu projeto para facilitar a troca de criptomoedas entre as Coreias do Norte e do Sul e tentou recrutar outros americanos para que viajassem à Coreia do Norte para fornecer serviços semelhantes.

Além dos 63 meses de prisão, Griffith passará três anos em liberdade condicional.

Griffith foi preso em novembro de 2019 no Aeroporto Internacional de Los Angeles.

Conhecido como "hacker de culto" por seu perfil traçado pelo New York Times há mais de uma década, Griffith tem um doutorado em neurociência teórica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia.

Também trabalhou na Ethereum, uma plataforma global baseada em Cingapura com tecnologia blockchain para uso comercial e financeiro, que tem uma criptomoeda com o seu nome.

