Acusado de corrupção, vice-governador de Nova York renuncia

O vice-governador do estado de Nova York apresentou nesta terça-feira (12) sua renúncia, após ser acusado pela Justiça federal dos Estados Unidos de corrupção, anunciaram as autoridades.

"Brian Benjamin, o vice-governador do estado de Nova York, foi acusado de corrupção e outras infrações associadas", informaram em comunicado os serviços da procuradoria federal de Manhattan.

O vice-governador do estado, de 45 anos, "se apresentou ao FBI em Manhattan esta manhã", e compareceu diante uma juíza federal, detalha a nota.

À tarde, Kathy Hochul, a governadora do quarto estado mais populoso do país, com cerca 20 milhões de habitantes, anunciou que havia "aceitado a renúncia com caráter imediato" de seu vice.

"Está claro para nós dois que ele não poderia continuar servindo como vice-governador. Os nova-iorquinos devem ter confiança absoluta em seu governo", disse Hochul, que também é do Partido Democrata.

Benjamin é acusado de "utilizar sua autoridade" a partir de 2019, quando era deputado no parlamento estadual, para "desviar um subsídio administrado pelo estado para uma organização controlada por um investidor do setor imobiliário em troca de contribuições" para sua campanha para ser eleito, em 2021, no cargo de controlador de finanças da cidade de Nova York.

O subsídio, de 50.000 dólares, foi entregue a uma organização sem fins lucrativos controlada pelo investidor do setor imobiliário.

Benjamin também é acusado de ter proporcionado documentos falsos durante sua declaração de candidatura ao cargo de vice-governador nas eleições de 2022, e de ter "caído em uma série de mentiras e fraudes para dissimular o mecanismo de corrupção".

O agora ex-vice-governador pode ser condenado a 10 anos de prisão por corrupção e a até 20 anos pelos outros crimes dos quais é acusado, em particular o de falsificação de documentos.

Benjamin chegou ao cargo de vice-governador em Nova York em agosto para substituir Hochul, que se tornou governadora após a renúncia de seu antecessor Andrew Cuomo, acusado de agressões sexuais.

