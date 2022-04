Zelensky crê que há 'dezenas de milhares' de mortos em Mariupol

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, nesta segunda-feira (11), que acredita que há "dezenas de milhares" de mortos no porto sitiado de Mariupol, no sul do país, em uma declaração para o Parlamento da Coreia do Sul, a quem pediu ajuda militar.

Em uma aparição por vídeo, Zelensky afirmou que a Rússia "destruiu completamente" a cidade.

"Os russos destruíram totalmente Mariupol e a queimaram até reduzi-la a cinzas. Ao menos, dezenas de milhares de cidadãos de Mariupol devem ter morrido", disse o mandatário ucraniano aos legisladores sul-coreanos.

"Senhoras e senhores, vimos, muitas vezes, devastação dessa magnitude no século XX", afirmou em um pedido de assistência militar, desde aviões a tanques para "salvar as vidas de pessoas comuns".

Nesta segunda, o comando da Marinha ucraniana afirmou que se prepara para a "batalha final" em Mariupol, após um cerco de mais de 40 dias e esgotar suas munições, lamentando a falta de ajuda "do comando do exército e do presidente" Zelensky.

A Coreia do Sul entregou à Ucrânia quase 1 bilhão de wons (800.000 dólares) de armamento não letal, como capacetes e equipamentos médicos, indicou o ministério da Defesa da Coreia do Sul à AFP nessa segunda.

