Uefa fecha parcialmente estádio do Atlético de Madrid para duelo contra o City

A Uefa ordenou nesta segunda-feira o fechamento de uma parte do estádio Wanda Metropolitado para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa entre Atlético de Madrid e Manchester City por "comportamento discriminatório" dos torcedores do time espanhol na ida.

O time 'colchonero', que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, terá que decidir qual área de seu estádio será fechada, espaço que deverá compreender 5 mil lugares, de acordo com o órgão disciplinar da Uefa.

Além disso, será exibida nas arquibancadas do estádio uma faixa com a mensagem #NoToRacism (Não ao racismo), ao lado da logo da Uefa, informou a organização.

Na última sexta-feira, a Uefa abriu uma investigação contra a equipe espanhola pelo "comportamento discriminatório" e o "lançamento de projéteis" por parte de seus torcedores no jogo de ida em Manchester.

O jornal espanhol Marca divulgou um vídeo no qual torcedores do Atlético fazem uma saudação nazista nas arquibancadas do Etihad Stadion. Segundo o Manchester Evening News, a polícia da cidade deteve várias pessoas e abriu vários inquéritos por racismo e violência.

