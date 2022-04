UE suspende missões de treinamento no Mali, mas permanecerá no Sahel

A União Europeia (UE) decidiu nesta segunda-feira (11) interromper suas missões de treinamento do Exército e da Guarda Nacional no Mali, mas permanecerá na região do Sahel, anunciou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Estamos interrompendo as missões de treinamento das Forças Armadas e da Guarda Nacional, mas vamos continuar treinando nas leis da guerra, porque os militares devem saber que a guerra tem leis e regras do jogo", disse.

Borrell fez essas declarações ao final de uma reunião de chanceleres europeus, em Luxemburgo, que foi centrada na situação na Ucrânia.

A UE havia enviado missões de treinamento para as forças do Mali, mas a crise nas relações - em particular com a França - levou a uma deterioração dramática das condições de segurança para a continuidade dessas operações.

No final de fevereiro, a França anunciou a retirada de suas tropas do território do Mali e sua redistribuição na região do Sahel.

Sahel é o nome da região localizada ao sul do deserto do Saara e inclui territórios da Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Eritreia e Etiópia.

