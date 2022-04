UE inclui 20 aéreas russas em lista de empresas sujeitas a proibições de viagens

A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), adicionou nesta segunda-feira 20 aéreas russas à lista de empresas do setor sujeitas a proibição ou restrições de viagens no bloco europeu. Com a atualização, 117 companhias de vários países ficam banidas de operar nos céus da região.

Em comunicado, a comissária da UE para transportes, Adina Valean, esclareceu que a medida não representa uma nova sanção contra Rússia devido à invasão da Ucrânia. "(A decisão) foi tomada apenas com base em razões técnicas e de segurança. Não misturamos segurança com política", garantiu.

Segundo a nota, as aéreas em questão não cumpriram critérios internacionais de segurança, após Moscou forçar o registro russo de aeronaves estrangeiras, permitindo as operações delas sem os certificados necessários.

