Rússia reforça tropas na região ucraniana de Donbass (Pentágono)

A Rússia reforça suas tropas em torno de Donbass, especialmente perto da cidade estratégica de Izium, mas ainda não lançou uma ofensiva para assumir o controle total dessa região do leste da Ucrânia, informou o Pentágono nesta segunda-feira.

"Eles estão se reposicionando, concentram-se em Donbass", afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby. Ele garantiu que Mariupol "continua sendo uma cidade disputada", embora a queda desse porto estratégico pareça iminente.

Um funcionário do Departamento de Defesa americano mencionou uma coluna de tanques ao norte de Izium, composta por comandos militares e de controle, um batalhão de apoio à manutenção de helicópteros e um batalhão logístico de infantaria. As forças russas também estão sendo reforçadas a sudoeste de Donetsk (leste), principalmente com artilharia, mas "não consideramos que a nova ofensiva tenha começado", acrescentou.

O funcionário confirmou que o general Alexander Dvornikov, apelidado de "o açougueiro da Síria", foi escolhido para liderar essa ofensiva. Mas "devido aos seus grandes problemas de logística e abastecimento, suas dificuldades de manobra, seus problemas de coordenação, estado de ânimo, organização hierárquica, não é certo que possa ser muito eficaz", estimou.

O general Dvornikov liderou a ofensiva no sul no começo da invasão, e os russos tiveram mais sucesso no sul do que no norte, assinalou a fonte.

