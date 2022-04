PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Chefe de Governo austríaco viaja a Moscou; Ucrânia se prepara para grande ofensiva russa no leste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FRANÇA ELEIÇÕES: Campanha presidencial retomada para segundo turno entre Macron e Le Pen

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KRAMATORSK:

Chanceler austríaco viaja a Moscou e Ucrânia se prepara para grande ofensiva russa no leste

O chanceler da Áustri, Karl Nehammer, será nesta segunda-feira (11) o primeiro chefe de Governo europeu a viajar a Moscou desde o início da invasão da Ucrânia, uma missão arriscada, enquanto Kiev se prepara para uma ofensiva russa de larga escala no leste do país.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LVIV:

Trem ucraniano leva pacientes de áreas atacadas para lugar seguro

Em um trem que se afastava a toda velocidade da zona de combates na Ucrânia, o eletricista Evhen Perepelytsia, que ficou à beira da morte, agradecia por poder, em breve, rever seus filhos.

(Ucrânia conflito Rússia médicos saúde, 590 palavras, já transmitida)

KIEV:

Mulher chora por filho encontrado em vala perto de Kiev

Ajoelhada no chão perto de um posto de gasolina destruído por um bombardeio nos arredores de Kiev, Lyudmila chora por seu filho de 23 anos, depois de descobrir seu corpo em uma vala.

(Ucrânia conflito Rússia, 450 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Rússia tomará ações legais se for 'forçada' a entrar em default

A Rússia adotará ações legais, se os países ocidentais forçarem-na a dar calote de sua dívida - anunciou seu ministro das Finanças, Anton Siluanov, em entrevista publicada nesta segunda-feira (11), depois que o país foi colocado em "default seletivo" no sábado (9) por uma agência de classificação.

(Ucrânia conflito Rússia economia, 580 palavras, já transmitida)

LUXEMBURGO:

Países da UE anunciam ajuda de 2,5 milhões de euros a investigações do TPI

Três países da União Europeia (UE) anunciaram nesta segunda-feira (11) a liberação de cerca de 2,5 milhões de euros (2,7 milhões de dólares) ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em apoio às suas investigações sobre supostos crimes de guerra na Ucrânia.

(UE conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 430 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

Campanha presidencial recomeça na França com duelo Le Pen-Macron

O presidente centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen retomaram nesta segunda-feira (11) a campanha para convencer os eleitores que não votaram neles no primeiro turno da eleição, visando o segundo turno que promete ser acirrado em 24 de abril.

(França eleições política, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

--- AMÉRICAS

MÉXICO:

López Obrador triunfa em referendo revogatório no México e descarta reeleição

O presidente Andrés Manuel López Obrador governará o México até 2024, após a vitória em um referendo da opção que defendia sua continuidade no cargo, apesar da baixa participação.

(México governo política referendo, 790 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden quer reforçar controle de armas de fogo 'fantasmas' nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta segunda-feira (11) novas medidas contra as chamadas "armas fantasmas", que podem ser montadas em minutos em casa e são difíceis de rastrear porque não têm números de série.

(EUA política crime armamento regulamentação)

--- ÁSIA

ISLAMABAD:

Shehbaz Sharif eleito primeiro-ministro do Paquistão

Shehbaz Sharif foi eleito nesta segunda-feira (11) primeiro-ministro do Paquistão, em uma votação na Assembleia Nacional após a queda no fim de semana do antecessor, Imran Khan, por uma moção de censura.

(Paquistão política governo)

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Elon Musk não vai integrar o conselho de administração do Twitter

Elon Musk, o bilionário fundador da Tesla e da SpaceX, desistiu de integrar o conselho de administração do Twitter, do qual é o acionista, anunciou no domingo à noite o CEO da rede social.

(EUA empresas gente internet, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

Grandes empresas entram com prudência no mundo das criptomoedas

Quatro anos atrás, a cadeia de fast-food KFC escreveu em sua conta canadense no Twitter que permitia pagamentos em bitcoins.

(Economia bancos lazer bitcoin comércio, 700 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags