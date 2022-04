Macron vai para ofensiva em redutos de Le Pen na campanha presidencial

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que irá à "luta" logo após conseguir, no domingo (10), uma vaga no segundo turno das eleições presidenciais, uma promessa que cumpriu nesta segunda-feira (11), em uma região popular do norte da França que votou majoritariamente por sua rival de extrema-direita Marine Le Pen.

Em Denain, uma cidade próxima da Bélgica onde Le Pen obteve 41% dos votos no domingo, Macron foi recebido com gritos de "Fora Macron!". Seus simpatizantes, por outro lado, responderam com "Macron presidente!".

"Aqui fiquei em terceiro [no primeiro turno] e vim ao encontro de nossos compatriotas para ouvir, para convencer", disse o dirigente liberal, para quem já não existe o tradicional cordão sanitário contra a extrema-direita.

O candidato da República em Marcha (LREM) conversou com cerca de 150 moradores, amontoados atrás de barreiras de proteção e que lhe questionaram sobre poder aquisitivo, aposentadoria aos 65 anos e saúde.

Uma eleitora que gritou "Marine" o acusou de "desconhecer o que é ser um trabalhador": "Estamos fartos de sua reforma. Vamos precisar de um andador para trabalhar!". Macron, por sua vez, respondeu citando as medidas que pretende adotar para proteger o poder aquisitivo.

"Votei em você [em 2017], mas me arrependo. Os aposentados não gostam muito de você", afirmou uma mulher. Por outro lado, e não muito longe, um homem lhe explicou que tinha votado nos socialistas há cinco anos e que agora decidiu votar nele. "Não lamento", acrescentou.

A visita a Denain, uma das cidades mais empobrecidas da França e antigo reduto da esquerda, precedeu às de Carvin e Lens, outras duas localidades que votaram maciçamente em Le Pen, com cerca de 40% dos votos.

Nessas cidades, Macron, que obteve entre 15% e 20% dos votos, ficou na terceira posição, atrás do esquerdista Jean-Luc Mélenchon (com entre 22% e 29%), cujos eleitores o atual presidente busca atrair agora para o seu lado.

"Vi muitos jovens dizendo: 'Votei em Mélenchon'. Agora tento convencê-los", acrescentou.

Acusado de estar bastante ausente da campanha antes do primeiro turno, o candidato do LREM decidiu aumentar suas visitas esta semana, que deve terminar com um comício em Marselha, reduto de Mélenchon.

Com suas viagens ao "território" de Marine Le Pen, o presidente de 44 anos busca provar que não está deixando de lado as classes populares, que se inclinam mais por sua rival, principalmente quando a imagem de "presidente dos ricos" persegue o atual chefe de Estado.

"A revalorização da pensão mínima não é um cheque em branco. Fala-se da aposentadoria aos 65 anos, mas não o que vai financiá-la", explicou Macron sobre sua proposta impopular de aumentar a idade mínima legal de aposentadoria em três anos.

"Não podemos prometer medidas sociais sem financiá-las", garantiu Macron, para quem "o projeto de Le Pen não se sustenta".

Joëlle Soula, uma aposentada de 70 anos, reconhece que há "muita raiva". "Denain ficou esquecida com relação ao desemprego e à pobreza. É preciso avançar mais rápido", garante.

Sébastien Chenu, o deputado de extrema-direita que representa o distrito de Denain, tachou Macron de "cínico" em entrevista à emissora LCI, acusando-o de visitar um território "que ajudou a prejudicar".

Diante das críticas, a prefeita socialista Anne-Lise Dufour Tonini se disse satisfeita com a ação do governo, que investiu "45 bilhões de euros" em cinco anos.

Em 2020, um grupo agroindustrial anunciou a instalação de uma unidade de produção, graças à ajuda do governo francês.

Amanhã, Macron continuará sua campanha nas cidades de Mulhouse e Estrasburgo, no nordeste, duas localidades nas quais Mélenchon venceu com cerca de um terço dos votos.

"Continuaremos explicando o projeto, destacando a importância desta eleição, qual é realmente o programa de Marine Le Pen e também, explicando o que Emmanuel Macron quer fazer pela juventude, sobre o meio ambiente", segundo o entorno do presidente e candidato.

