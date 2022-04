Los Angeles Lakers demite técnico Frank Vogel

O Los Angeles Lakers demitiu o técnico Frank Vogel nesta segunda-feira depois que a equipe não conseguiu ir aos playoffs da NBA, anunciou a franquia em um comunicado.

Vogel, de 48 anos, que liderou o Lakers na conquista do título da NBA em 2020, está deixando o clube após três temporadas.

"Esta é uma decisão incrivelmente difícil de tomar, mas acreditamos que é necessária neste momento", disse o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, em um comunicado.

As especulações sobre o futuro de Vogel no Lakers se intensificaram após o último jogo da temporada regular da equipe no domingo, com a ESPN informando que o treinador seria demitido.

Os Lakers terminaram a temporada 2021-2022 em 11º lugar na Conferência Oeste, perdendo a pós-temporada com um péssimo retrospecto de 33 vitórias e 49 derrotas.

"Tenho grande respeito por Frank, dentro e fora da quadra", disse Pelinka.

"Frank é um grande treinador e um bom homem. Sempre seremos gratos a ele por seu trabalho em nos guiar ao título do campeonato da NBA 2019-20", acrescentou.

