Korda será adversário de Alcaraz em Monte Carlo; Wawrinka perde na estreia

O americano Sebastian Korda, número 42 do mundo, se classificou nesta segunda-feira para a segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, ao derrotar o holandês Botic Van de Zandschulp (41º) por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4).

O próximo adversário de Korda será o espanhol Carlos Alcaraz (11º), campeão em Miami na semana passada, seu primeiro título de Masters de sua carreira.

Por sua vez, o suíço Stan Wawrinka perdeu para o cazaque Alexander Bulik, número 36 do mundo, logo na sua estreia do torneio.

Wawrinka, campeão em Monte Carlo em 2014, foi derrotado por 2 sets a 1 (3-6, 7-5 e 6-2) em seu retorno de uma lesão no pé esquerdo, que o obrigou a fazer duas cirurgias no ano passado.

O suíço, ex-número 3 do mundo, caiu para a 236ª posição no ranking. Seu último jogo por um torneio da ATP tinha sido em março de 2021 no Catar.

Wawrinka, de 37 anos, voltou a competir no mês passado no Challenger de Marbella, sendo eliminado na primeira rodada.

-- Resultados do torneio de tênis de Monte Carlo.

- Individual masculino. Primeira rodada:

Sebastian Korda (EUA) derrotou Botic van de Zandschulp (HOL) 7-5, 6-4

Albert Ramos (ESP) derrotou Tallon Griekspoor (HOL) 6-4, 4-6, 6-2

Fabio Fognini (ITA) derrotou Arthur Rinderknech (FRA) 7-5, 4-6, 6-3

Alex De Miñaur (AUS) derrotou Bernabé Zapata (ESP) 6-3, 6-4

Federico Delbonis (ARG) derrotou Jaume Munar (ESP) 6-4, 3-6, 6-4

Alexander Bublik (CAZ) derrotou Stanislas Wawrinka (SUI) 3-6, 7-5, 6-2

