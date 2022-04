Freddy Rincón é internado em estado crítico após acidente de carro na Colômbia

O estado de saúde do ex-jogador colombiano Freddy Rincón é crítico, informou nesta segunda-feira o hospital onde ele foi internado após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia.

Ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, Rincón deu entrada na manhã de hoje na Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud com um "trauma cranioencefálico severo" e seu quadro é "muito crítico", segundo o diretor do hospital, Laureano Quintero.

Quintero informou que o ex-jogador, de 55 anos, está passando por cirurgia e logo será levado para a "área de cuidado intensivo".

Embora as autoridades de trânsito ainda não tenham se pronunciado, veículos de imprensa colombianos divulgaram imagens de uma câmera de segurança que registrou o acidente.

No vídeo se vê um carro atravessar um cruzamento quando um ônibus o atinge em alta velocidade pelo lado direito.

Rincón foi uma das grandes estrelas da seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 1990. No Brasil, além do Corinthians, ele teve passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

