França: resultado final confirma Macron e Marine Le Pen em 2º turno

O Ministério do Interior da França publicou nesta segunda-feira, 11, resultados finais do primeiro turno eleitoral, realizado ontem, que confirmam a vitória do presidente Emmanuel Macron, seguido pela candidata Marine Le Pen, de extrema-direita. A dupla disputará o segundo turno no dia 24.

Macron ficou com 27,84% dos votos válidos e Le Pen, com 23,15%. O esquerdista Jean-Luc Mélenchon teve 21,95% e outro nome da extrema-direita, Eric Zemmour, ficou em quarto, com 7,07% dos votos. Zemmour pediu ontem que seus eleitores votem em Marine Le Pen, enquanto os demais candidatos vieram a público pedir a derrota da candidata.

