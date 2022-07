FIA abre investigação após aparente saudação nazista de piloto russo de kart

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) abriu uma investigação após a aparente saudação nazista de um jovem piloto russo, que participava sob a bandeira italiana, durante uma prova do campeonato europeu de kart em Portugal, anunciou nesta segunda-feira a entidade.

"A FIA confirma que abriu uma investigação imediata sobre a conduta inaceitável de Artem Severiujin que ocorreu na cerimônia do pódio da categoria OK na primeira etapa do Campeonato da Europa de Karting de 2022", no Algarve, sul de Portugal, escreveu a entidade em um comunicado.

"A FIA informará em breve sobre a continuação deste assunto", acrescentou.

No domingo, no topo do pódio, Artem Severiujin bateu duas vezes no peito com o punho fechado antes de estender o braço direito num gesto suspeito de ser uma saudação nazista, na direção do público, como pode ser visto em um vídeo do campeonato.

Devido à invasão russa da Ucrânia, a FIA não autoriza os pilotos russos a participarem sob a bandeira do seu país.

Pilotando sob a bandeira italiana, o hino deste país foi tocado quando ele subiu ao pódio.

Apesar de suas desculpas em um vídeo postado no Instagram, negando ter feito uma saudação nazista, a equipe Ward Racing decidiu rescindir seu contrato.

"A Ward Racing não vê nenhuma possibilidade de continuar a parceria com Artem Severiujin e encerrará seu contrato", disse ele em um comunicado.

