Experiência de Ancelotti é trunfo do Real Madrid contra o Chelsea na Champions

Depois de vencer o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na semana passada, o Real Madrid recebe nesta terça-feira o Chelsea no Santiago Bernabéu com uma boa vantagem para chegar às semifinais da competição.

Comandado pelo experiente Carlo Ancelotti, o time espanhol venceu o jogo de ida por 3 a 1 em Stamford Bridge, com 'hat-trick' do francês Karim Benzema.

Outro destaque do Real na partida foi o uruguaio Federico Valverde, que começou como titular na ponta direita no lugar do brasileiro Rodrygo e teve sua atuação muito elogiada pela imprensa espanhola.

Valverde mostrou intensidade tanto como atacante quanto como meia, ajudando a bloquear as ações ofensivas do Chelsea.

"Jogamos com o mesmo sistema. Coloquei Valverde para ter Carvajal um pouco mais por dentro e tentar ter o controle dos meias adversários. Valverde trabalhou muito bem. Às vezes poderia pensar em fazer uma linha de cinco, mas tudo dependia do posicionamento de Azpilicueta. Se ele ficasse atrás, Valverde se adiantava", explicou Ancelotti.

Com seu método direto e conciliador, o veterano italiano busca seu quarto título da Champions como treinador, o segundo pelo Real Madrid.

"Eu converso com os jogadores sobre futebol e entendo o que eles pensam, o que gostam. Na hora de tomar as decisões, faço absolutamente sozinho. Às vezes acerto, outras não", resumiu o treinador.

Com o Real Madrid na liderança isolada do Campeonato Espanhol, Ancelotti está perto de tornar o primeiro treinador a vencer as cinco principais ligas da Europa.

As curtas passagens por Bayern de Munique (2016-2017), Napoli (2018-2019) e uma tentativa de se relançar com o Everton (2019-2021), clube de menor expressão, deram a entender que a carreira do italiano entrava em declive.

De volta à primeira prateleira do futebol, Ancelotti está acostumado a enfrentar cenários adversos e conhece muito bem o esporte para dar o confronto contra o Chelsea como vencido.

"Temos uma clara vantagem, mas a eliminatória ainda está em aberto", alertou.

