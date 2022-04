Exército ucraniano se prepara para "batalha final" no porto de Mariupol

O exército ucraniano afirmou nesta segunda-feira que se prepara para a "batalha final" no porto devastado de Mariupol, cidade do sudeste do país que está cercada pelas tropas russas há mais de 40 dias.

"Hoje será provavelmente a última batalha, pois a munição está acabando (...) É a morte para alguns de nós e cativeiro para os demais", escreveu no Facebook a 36ª brigada da Marinha, que integra as Forças Armadas da Ucrânia.

