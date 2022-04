Exército ucraniano alerta sobre ofensiva russa no leste 'muito em breve'

A Ucrânia espera que a Rússia lance "muito em breve" uma grande ofensiva no leste do país - declarou o porta-voz do Ministério ucraniano da Defesa, Oleksandr Motuzyanyk, nesta segunda-feira (11).

"Segundo nossas informações, o inimigo está quase terminando sua preparação para um assalto no leste. O ataque começará muito em breve", advertiu.

"Antecipamos que combates intensos vão acontecer nesses territórios em um futuro próximo", afirmou, acrescentando, porém, que "não podemos prever quando isso acontecerá (exatamente), são informações de fontes ocidentais".

"O Exército ucraniano está pronto", frisou o porta-voz.

Depois de retirar suas tropas da região de Kiev e do norte da Ucrânia, a Rússia agora concentra sua ofensiva no Donbass, no leste do país. Uma parte desta região se encontra, desde 2014, nas mãos de separatistas pró-Moscou.

Analistas avaliam que o presidente russo, Vladimir Putin, quer assumir o controle desta região antes do desfile militar de 9 de maio, data que celebra a vitória soviética contra os nazistas.

