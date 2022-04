Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Aero LLC

A Mitsubishi Power Aero LLC, líder mundial no fornecimento de soluções de energia rápida e sob demanda, assinou um contrato com a Life Cycle Power (Houston, Texas) para fornecer cinco unidades de turbinas a gás FT8® MOBILEPAC®, adicionando 155 MW de capacidade à frota de LCP.

Os geradores móveis multicombustíveis de 31 MW da Mitsubishi Power Aero satisfazem requisitos urgentes, incluindo ajuda em desastres e energia de emergência. Nesta aplicação, a LCP espera fornecer capacidade de geração de suporte emergencial a concessionárias de energia elétrica que atendem aos mercados do Texas. As unidades MOBILEPAC podem apoiar a rede para fornecer eletricidade a mais de 150.000 residências e empresas que, de outro modo, poderiam ficar no escuro durante eventos climáticos extremos, como o vórtice polar de 2021.

As redes elétricas devem manter a demanda e o fornecimento de energia em equilíbrio a cada momento ou correm o risco de apagões descontrolados. Em fevereiro de 2021, a ERCOT ordenou que geradores de energia em todo o Texas cortassem a energia em partes significativas do estado para evitar apagões ainda maiores que poderiam ter deixado a maior parte do Texas sem energia.

John Tuma, Diretor Executivo da Life Cycle Power, observou: "Construir a resiliência da rede a condições climáticas extremas é um trabalho em curso, sendo que autoridades e agências estaduais incentivaram empresas de energia a climatizar suas usinas, linhas de transmissão e outras instalações. Os recursos de geração móvel de suporte da Life Cycle Power podem ajudar concessionárias e operações que precisam de energia confiável a mitigar os efeitos negativos das condições climáticas, como a que testou intensamente nossa rede elétrica no ano passado."

"A velocidade foi uma consideração essencial para avançar neste projeto", disse Raul Pereda, Presidente e Diretor Executivo da Mitsubishi Power Aero. "A Life Cycle Power exigia entrega imediata e instalação rápida e, mais importante, equipamento de geração confiável e flexível, projetado para fornecer energia rapidamente. Quando você aciona este interruptor, pode esperar que as unidades MOBILEPAC reajam de imediato, fornecendo energia quando e onde os texanos mais precisem."

Sobre a Mitsubishi Power Aero LLC

A Mitsubishi Power Aero LLC, com sede em Glastonbury, Connecticut, EUA, é líder no fornecimento rápido e sob demanda de soluções de energia a produtores mundiais de energia e clientes industriais e de petróleo e gás. Fornecemos produtos e serviços flexíveis e personalizáveis, incluindo pacotes de turbinas a gás aeroderivadas que geram de 30 a 140 MW, serviços de pós-venda personalizados e responsivos, experiência em EPC pronto para uso e armazenamento de baterias. À medida que a demanda por eletricidade se expande e mais energias renováveis são adicionadas às redes elétricas, a Mitsubishi Power Aero continuará desempenhando um papel vital no fornecimento de segurança energética a clientes em todo o mundo. A Mitsubishi Power Aero é uma empresa do grupo Mitsubishi Power Americas, Inc. Entre em contato conosco por aero.power.mhi.com e no LinkedIn.

Sobre a Life Cycle Power

Life Cycle Power é uma empresa de soluções de energia de uso imediato com sede em Houston, Texas, a qual faz uso de geradores móveis de turbina a gás para fornecer energia limpa, confiável e econômica a clientes nos setores de energia elétrica, petróleo e gás, mineração e outros setores industriais. A solução ecológica da LCP permite que as operadoras eliminem amplamente o consumo de diesel para geração de energia e reduzam sua pegada de carbono ao usar uma variedade de combustíveis, incluindo gás natural de cabeça de poço que, de outro modo, seria queimado. A LCP opera mais de 750 MW de geradores móveis de turbina a gás nos EUA.

Contato

Stefan Zavatone, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações 860-368-5499 [email protected]

