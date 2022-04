Comunicado do Business Wire :Medicato

A saúde integral (física, mental e emocional) é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Seguindo essa premissa, a Edenred México fez aliança com a Medicato, plataforma de tecnologia de telessaúde que conecta usuários a médicos especialistas para possibilitar assistência médica 24 horas por dia, sete dias por semana.

As duas empresas criaram conjuntamente a Be Well, uma revista digital dedicada ao bem-estar 360 com tópicos especializados sobre saúde integral, um aspecto essencial para todos os mexicanos. A assinatura da Be Well tem um custo trimestral de 30 pesos mexicanos (valor equivalente a 10 pesos mexicanos por mês) e inclui o serviço de telessaúde para o assinante e sua família como um benefício extra, com acesso a videoconsultas com médicos especialistas.

"Isso aborda um dos principais desafios do México e da América Latina, que é o acesso a tratamento de qualidade. Em nosso país, os serviços médicos são distribuídos de forma desigual. A maior parte da oferta está localizada principalmente nas grandes cidades, o que limita o acesso a tratamento médico de qualidade por usuários de áreas rurais e suburbanas. Por isso é tão importante levar esses serviços a quem não tem acesso. Be Well é um grande passo para concretizar esse objetivo", explicou Francisco Brunet, diretor da unidade de negócios de benefícios aos funcionários da Edenred México.

Além disso, a pandemia fez surgir novos hábitos entre os consumidores. Ambientes virtuais se tornaram parte da vida cotidiana, e consultas médicas a distância são uma tendência crescente graças às vantagens oferecidas pela tecnologia móvel: acessibilidade, custo reduzido, praticidade, acesso sob demanda e melhor experiência para o usuário final.

Estão entre os benefícios obtidos pelo assinante da Be Well:

-- Acesso a uma publicação especializada em questões de saúde e bem-estar integral com artigos e opiniões de especialistas de diversos campos da medicina.

-- Atendimento médico 24 horas. Consultas instantâneas "sob demanda", inclusive em fins de semana e feriados.

-- Cobertura familiar ilimitada, a partir de qualquer lugar.

-- Rede de médicos especialistas. Uma ampla rede de especialistas e profissionais de saúde certificados.

-- Orientação e acompanhamento. Monitoramento constante entre médico e paciente por nosso recurso de chat interno, que é criptografado e habilitado com cada consulta.

-- Serviço 100% confiável e seguro. Proteção da confidencialidade e da privacidade das informações e dos dados médicos do paciente. A solução cumpre as normas da Lei de portabilidade e responsabilidade dos planos de saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), as mais estritas do setor de saúde e que estabelecem os regulamentos mais rígidos em termos de privacidade e segurança da informação.

-- Receita médica eletrônica e entrega de medicamentos. Inclui prescrição eletrônica de receita médica para comprar medicamentos no Medicato Marketplace, que possui farmácias integradas com entrega em todo o país.

"Temos a satisfação de trabalhar com a Edenred para cuidar da saúde e do bem-estar de seus usuários, e empregar o poder da tecnologia para melhorar sua qualidade de vida. Be Well é uma ótima iniciativa para criar conscientização sobre como viver uma vida mais saudável e proporcionar aos assinantes as ferramentas necessárias para priorizar o cuidado com sua saúde. Acreditamos que todos devem ter acesso a tratamento de qualidade, independentemente de localização geográfica e situação socioeconômica, e vamos continuar nos dedicando todos os dias para levar nossos serviços a mais pessoas, famílias e empresas", acrescentou Alberto Hauser, CEO da Medicato.

Dessa forma, a Edenred se une à Medicato e vai além de suas operações centrais para gerar produtos valiosos fundamentados na paixão que possuem pelo bem-estar das pessoas e permanecer fiel ao propósito da Edenred: "Enriquecer conexões para o bem".

Sobre a Medicato

Nossa solução de telessaúde conecta de modo imediato pacientes a médicos por videochamada. Encontre-se e converse instantaneamente com profissionais de saúde e receba de forma on-line, 24 horas por dia e sete dias por semana atendimento médico de alta qualidade, aconselhamento, diagnóstico, tratamento e receitas. A Medicato está disponível na web e em dispositivos iOS e Android.

Saiba mais sobre a Medicato.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Elena Padilla, Chefe de Crescimento e Parcerias [email protected]

