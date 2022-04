Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

O Comitê de Gestão da I Squared Capital tem o prazer de anunciar a nomeação de Andreas Moon como sócio, Chenhua Shen como sócio do Fundo e Enrico Del Prete como sócio do Fundo, elevando para 11 o número total de sócios da I Squared Capital. "No nosso décimo aniversário, estou muito orgulhoso de fazer parte deste grupo extraordinário cujos talentos combinados contribuíram muito para o sucesso da empresa", disse Sadek Wahba, presidente e sócio-gerente da I Squared Capital. "Nossos novos sócios ajudaram a transformar a I Squared Capital em uma plataforma global vibrante com mais de US$ 34 bilhões em ativos sob gestão e um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura no mundo todo. Eles demonstraram o talento e a inovação necessários para executar nossa estratégia de longo prazo e ajudar a liderar a empresa em sua próxima fase de crescimento."

A empresa continua crescendo rapidamente e, com o recente fechamento do ISQ Global Infrastructure Fund III em US$ 15 bilhões, a I Squared agora tem mais de US$ 34 bilhões em ativos sob gestão. Com esse crescimento vem a necessidade de recursos adicionais em toda a empresa. Nos últimos seis meses, 19 profissionais ingressaram em diversos grupos, incluindo 10 na equipe de investimentos e nove em outras funções. Ao longo do próximo período, procuramos adicionar recursos significativos, incluindo profissionais de investimento nos EUA, América Latina, Europa e Ásia, bem como as plataformas de Crédito e InfraTech, algumas das quais serão anunciadas em breve.

A I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura global com foco em serviços públicos, infraestrutura digital, energia, transporte e infraestrutura social na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Com sede em Miami, a empresa também possui escritórios em Hong Kong, Londres, Nova Delhi, Singapura e Taipei.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005305/pt/

Contato

Andreas Moon, diretor geral e chefe de Relações com Investidores +1 (786) 693-5739 | [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags