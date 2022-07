Comunicado do Business Wire :GoTo Group

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("Grupo GoTo" ou a "Empresa"), o maior ecossistema digital da Indonésia, anunciou hoje sua listagem no quadro principal da Bolsa de Valores da Indonésia (IDX), onde suas ações serão negociadas sob a código GOTO. O valor total captado no processo de Oferta Pública Inicial (OPI) do Grupo é de aproximadamente US$ 1,1 bilhão (IDR 15,8 trilhões), compreendendo US$ 954,7 milhões (IDR 13,7 trilhões) em recursos mais US$ 146,3 milhões (IDR 2,1 trilhões) de ações em tesouraria para efeito de distribuição de lote suplementar, o que representa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 28 bilhões (IDR 400,3 trilhões).

Com base no total de fundos arrecadados, a OPI da GoTo é a terceiro maior da Ásia e a quinta maior do mundo este ano.1 Participaram cerca de 300 mil investidores, o número mais alto jamais registrado de uma OPI na IDX.

Como parte do esforço para tornar esta OPI uma das mais inclusivas, a GoTo lançou o Programa de Ações Gotong Royong. A empresa alocou mais de US$ 20 milhões2 para parceiros promotores, além de formar o GoTo Future Fund - um fundo de doação que visa apoiar iniciativas e soluções que beneficiem a vida das partes interessadas em todo o ecossistema da GoTo. Comerciantes e consumidores fiéis na Indonésia puderam se beneficiar da OPI, recebendo acesso prioritário para solicitar uma alocação fixa de ações da GoTo. Além disso, como parte do programa, todos os colaboradores em tempo integral passaram a participar do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo.

Andre Soelistyo, CEO do Grupo GoTo, disse:"Hoje embarcamos em uma nova jornada como empresa pública. Nossa listagem na Bolsa de Valores da Indonésia fortalecerá nossa capacidade de cumprir nossa missão e atender melhor aos clientes. Apesar da volatilidade do mercado global, o interesse dos investidores tem sido forte, o que reflete o rápido crescimento da demanda no Sudeste Asiático por nossos serviços sob demanda de comércio eletrônico e tecnologia financeira, bem como a confiança na posição da GoTo como o maior ecossistema digital da Indonésia.

"Em última análise, as pessoas que merecem mais reconhecimento pelo marco de hoje são as pessoas que trabalharam tanto para dar vida ao nosso negócio. Nosso sucesso pode ser totalmente atribuído aos nossos parceiros promotores, comerciantes, consumidores e funcionários e, portanto, era uma prioridade para nós garantir que eles pudessem se beneficiar da nossa OPI por meio do Programa de Ações Gotong Royong, um dos programas de participação acionária mais inclusivos do mundo. Com todos esses grupos trabalhando juntos, somos verdadeiramente imparáveis em nossa missão de fortalecer o progresso da Indonésia e do Sudeste Asiático.

"Também gostaria de expressar nossa gratidão ao governo da Indonésia, OJK e IDX por seu apoio durante o processo da OPI e por seu compromisso contínuo com o crescimento da economia digital da Indonésia. Juntos, podemos ajudar a apoiar a transformação digital da Indonésia, aproveitando a tecnologia para o benefício de todos."

A cerimônia de listagem e a entrega do certificado de listagem ocorreu hoje na Bolsa de Valores da Indonésia, em Jacarta, e contou com a presença do Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Airlangga Hartarto, do presidente do Conselho de Comissários da OJK, Wimboh Santoso, e do diretor Presidente da IDX, Inarno Djajadi.

A listagem do Grupo GoTo representa um momento histórico para a Empresa e para a IDX, sendo a primeira listagem a ser realizada sob as novas regulamentações de acordo com os direitos de voto múltiplo estabelecidas pela OJK. A Empresa ofereceu um total de 46,7 bilhões de ações de Série A, incluindo ações recém-emitidas e em tesouraria (para efeito de distribuição de lote suplementar) a um preço de oferta de IDR 338, o que representa uma capitalização de mercado projetada de cerca de US$ 28 bilhões (IDR 400,3 trilhões) em admissão.

Uma estratégia de crescimento de longo prazo

O Grupo GoTo planeja usar os rendimentos da OPI, após dedução dos custos de emissão, para capital de giro para apoiar a sua estratégia de crescimento, composta por quatro pilares:

-- Impulsionar o crescimento e a participação dos clientes por meio de polinização cruzada e aumentando o uso entre consumidores, comerciantes e parceiros promotores.

-- Melhorar as experiências hiperlocais e a infraestrutura para oferecer aos consumidores mais conveniência em suas vidas digitais diárias.

-- Fortalecer as sinergias do ecossistema, incluindo programas aprimorados de fidelidade e recompensas, ofertas mais profundas de serviços financeiros e desenvolvimento adicional de serviços comerciais de valor agregado.

-- Investir em áreas de alto crescimento, incluindo expansão demográfica mais profunda na Indonésia, Singapura e Vietnã, investimentos estratégicos direcionados, investimento em tecnologia e infraestrutura e a transição para veículos elétricos.

O Grupo GoTo é líder de mercado na Indonésia em cada uma de suas verticais de negócios e, ao fortalecer as sinergias e os efeitos de rede de seu ecossistema, ele está bem posicionado para um crescimento contínuo. O Grupo GoTo já alcançou:

-- Valor bruto de transação (GTV) pró-forma3 de 414,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 28,8 bilhões) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Receita bruta pró-forma de 15,1 trilhões de rupias indonésia (US$ 1 bilhão) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Aproximadamente 2 bilhões de pedidos pró-forma nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 55 milhões de usuários de transações anuais (ATU) em uma base pró-forma, em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 2,5 milhões de parceiros promotores registrados, em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 14 milhões de comerciantes registrados, em 30 de setembro de 2021

A Indonésia representa a maior economia do Sudeste Asiático, contribuindo com um PIB de mais de US$ 1 trilhão e uma população de 274 milhões - a quarta maior do mundo. A Indonésia e o Sudeste Asiático têm uma população jovem e altamente experiente em tecnologia com poder de compra crescente que está impulsionando o crescimento da economia digital da região.

A crescente demanda por serviços em todo o ecossistema do Grupo GoTo, impulsionada pela crescente adoção digital entre os consumidores no Sudeste Asiático, sustentou o forte desempenho financeiro do Grupo nos últimos anos. O GTV pró-forma do Grupo GoTo cresceu a uma CAGR de 46% entre 2018 e 2020 e 62% A/A entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. A receita bruta pró-forma cresceu a uma CAGR de 56% entre o ano fiscal de 2018 e o ano fiscal de 2020 e 55% entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021.

A PT Indo Premier Sekuritas, a PT Mandiri Sekuritas e a PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atuaram como subscritores líderes em conjunto para a OPI.

Nota aos editores:https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus Para obter mais informações sobre a GoTo e a OPI, consulte o Prospecto em gotocompany.com.

Definição de pró-forma:as informações pró-forma de GTV, pedidos, ATU e receita bruta fornecidas são como se a Tokopedia tivesse sido consolidada pela GoTo desde 1º de janeiro de 2018.

Taxa de câmbio:IDR 14,350 = USD 1

Sobre o Grupo GoTo:

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grupo GoTo) é o maior ecossistema digital da Indonésia. A missão da GoTo é "empoderar o progresso", oferecendo infraestrutura de tecnologia e soluções que ajudam todos a acessar e prosperar na economia digital. O ecossistema da GoTo consiste em serviços sob demanda (mobilidade, entrega de alimentos e logística), comércio eletrônico (mercados de terceiros + lojas oficiais, comércio instantâneo, comércio interativo e comércio rural) e tecnologia financeira (pagamentos, serviços financeiros e soluções tecnológicas para comerciantes) por meio das plataformas Gojek, Tokopedia e GoTo Financial.

___________________________ 1 Fonte: Bloomberg 2 Valor baseado no preço de abertura da ação de IDR 338 por ação 3 Consulte as notas aos editores para a definição de pró-forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

