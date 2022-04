Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje a nomeação de Marco Martini como presidente do Grupo de Veículos para a Europa, o Oriente Médio e a África (EMEA). Martini liderará todas as atividades de crescimento e operacionais na região da EMA. Ele continuará trabalhando em Torino, Itália.

Marco Martini named president, Eaton's Vehicle Group, EMEA. (Photo: Business Wire)

"A formação diversificada e a ampla experiência de liderança de Marco o tornam muito adequado para liderar o Grupo de Veículos na EMEA", disse João Faria, presidente do Grupo de Veículos da Eaton. "Acreditamos que a grande proficiência em finanças e operações de Marco contribuirá para o sucesso da empresa na região."

Martini ingressou na Eaton como controller de manufatura e foi promovido a diretor de Finanças do Grupo de Veículos na EMEA. Recentemente, ele ocupou o cargo de diretor de Operações do Grupo de Veículos na EMEA. Antes de ingressar na Eaton, ele trabalhou na indústria de aparelhos por 15 anos, em várias funções relacionadas a finanças na Itália, Reino Unido, México e Rússia.

Martini é formado em administração de empresas pela Universidade Politécnica de Marche, em Ancona, Itália.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gerenciamento de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton é listada na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (celular)

