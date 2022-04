Comunicado do Business Wire :DentalMonitoring

O objetivo do DM Lab será explorar, testar e validar oportunidades de negócios em todo o mercado odontológico, à medida que a DentalMonitoring expande sua liderança tecnológica e sua presença geográfica em regiões estratégicas, incluindo China e Japão.

A experiência de mais de 400 funcionários no mundo inteiro, combinada com uma cultura empresarial que defende a inovação, permite à DentalMonitoring experimentar e construir soluções novas e impactantes que transformam a indústria odontológica.

Como parte dessa evolução, Raphaël Pascaud foi nomeado vice-presidente sênior e diretor executivo, liderando este empreendimento recém-criado, bem como outras iniciativas cruciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de ingressar na DentalMonitoring, Pascaud trabalhou por nove anos na Align Technology, onde ocupou vários cargos de liderança sênior, sendo sua última função a de vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios e Estratégia.

Alexandra Van der Stap foi nomeada diretora de crescimento do DM Lab. Antes disso, ela ocupou cargos de liderança sênior em marcas de consumo como North Face e, recentemente, como vice-presidente de Marketing, Estratégia e Consumo da Align Technology.

Xavier Laniol também se juntará ao laboratório como chefe global de Operações Comerciais. Laniol passou 27 anos nos setores farmacêutico e de dispositivos médicos. Isso inclui 13 anos na Johnson & Johnson e, mais recentemente, um cargo de vice-presidente do sul da Europa na Mölnlycke, líder mundial em tratamento de feridas.

Sobre a DentalMonitoring-www.dental-monitoring.com

A DentalMonitoring foi inaugurada com uma ideia simples: a higiene bucal deve ser conectada e contínua - mesmo fora do consultório. A empresa criou a primeira plataforma virtual de prática odontológica do mundo, protegida por mais de 200 patentes, para atender às expectativas dos pacientes em rápida evolução. Graças ao maior banco de dados de imagens odontológicas do setor, a DentalMonitoring desenvolveu as soluções de IA orientadas por médicos mais avançadas e abrangentes para ajudar os profissionais de odontologia a fornecer atendimento superior e uma melhor experiência ao paciente. Desde o compromisso e conversão de clientes potenciais, fornecendo opções de tratamento por meio de relatórios gerados por IA e simulações avançadas de sorriso, até o monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos, as plataformas exclusivas da DentalMonitoring oferecem aos profissionais de odontologia controle total sobre avaliações e comunicação simplificadas. A DentalMonitoring emprega mais de 400 pessoas em 18 países e nove escritórios, entre eles Paris, Austin, Londres, Sydney e Hong Kong.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005381/pt/

Contato

Imprensa: Charlotte Garzino [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags