Comissária afirma que 183 crianças já morreram durante a guerra na Ucrânia

Pelo menos 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas na Ucrânia desde que a invasão russa ao país começou em 24 de fevereiro, segundo dados atualizados divulgados na segunda-feira (11) pela comissária de direitos humanos do parlamento, Liudmyla Denisova.

"Às 8h do dia 11 de abril de 2022, segundo dados do Cadastro Único de Investigações Pré-Julgamento, que ainda não foram confirmados, um total de 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas desde o início da invasão russa", escreveu Denisova em sua conta no Facebook.

No entanto, como ela explicou, atualmente é impossível determinar o número real de menores que foram vítimas da guerra, uma vez que as tropas russas realizam ataques contínuos e ações hostis nas cidades ucranianas.

Até agora, a maioria das vítimas foi registrada em Donetsk (110), Kiev (98), Kharkiv (76), Chernigov (54), Mykolaiv (40), Luhansk (35), Zaporizhia (22) e Kherson (29). Na capital ucraniana, até agora, 16 menores morreram, o mesmo que na região de Sumy, enquanto em Zhytomyr 15 morreram.

A comissária lembrou que em Vorzel, na região de Kiev, um menino de 15 anos foi encontrado morto com ferimentos de bala. Em 14 de março, duas crianças de 12 e 14 anos também ficaram feridas no bombardeio de Rozvazhiv, no distrito de Vyshhorod, e acabaram morrendo.

E em Borodianka, na região de Kiev, onde as autoridades procuram uma possível vala comum, uma família com um menino de cinco anos foi morta em um bombardeio. Seus corpos foram encontrados nas últimas horas.

