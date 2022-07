Cobertura vacinal anticovid continua abaixo de 10% em 20 países (especialistas da OMS)

A cobertura vacinal contra a covid-19 em cerca de vinte países, a maioria africanos, não ultrapassa os 10%, lamentou, nesta segunda-feira (11), o Comitê de Especialistas em Política de Imunização da OMS (SAGE).

A implantação de vacinas contra a covid-19 foi realizada em um ritmo "sem precedentes" em todo o mundo, com quase todos os países introduzindo a vacina em menos de 12 meses, observaram esses especialistas em um comunicado.

No entanto, 20 países - contra 34 em meados de janeiro - ainda não ultrapassaram 10% de sua população vacinada, disse Kate O'Brien, chefe de vacinação da Organização Mundial da Saúde, em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maioria desses países está na África, com o restante nas regiões do Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático.

"São países que estão trabalhando muito para avançar em seus programas" de vacinação, sublinhou O'Brien.

A OMS e seus parceiros, incluindo o UNICEF, estão ajudando esses países a aumentar sua cobertura vacinal, principalmente na África.

"É aí que se concentra o trabalho e, como parte desse trabalho, é preciso assegurar que essas são as populações de alto risco - aquelas que mais precisam da vacina e que correm maior risco de contrair uma doença ou morrer, assim como os profissionais da saúde - que recebem vacinas com prioridade à medida que os programas de imunização avançam (...) na tentativa de conter a pandemia", disse O'Brien.

No geral, os dados disponíveis indicam que a cobertura entre os grupos de alta prioridade é "insuficiente", segundo o comitê da OMS.

A cobertura para o pessoal de saúde é de 65% no geral, e a cobertura para aqueles com mais de 60 anos é de 69%, de acordo com o comunicado.

O grupo indica ainda que o mecanismo internacional Covax destinado à distribuição de vacinas - que é coliderado pela Vaccine Alliance (Gavi), OMS e Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) - tem doses suficientes para vacinar até junho 70% da população das 92 economias de baixa e média renda que se beneficiam desse sistema.

A OMS estabeleceu a meta de atingir 70% da população de cada país até meados de 2022.

O mecanismo Covax, que visa garantir a igualdade de acesso às vacinas, já entregou mais de 1,4 bilhão de doses em todos os 145 países.

Isso é menos do que o esperado: inicialmente planejava a distribuição de 2 bilhões até o final de 2021.

apo/vog/mr/mr/dd

Tags