China aprova primeiras licenças para videogames após endurecer regulamentação

Após sua decisão, no verão passado, de endurecer a regulamentação do setor de videogames para lutar contra o vício entre os jovens, a China autorizou, nesta segunda-feira (11), as primeiras licenças para esse lucrativo setor da economia.

As autoridades deram sinal verde para 45 títulos, informou a autoridade que regula a imprensa e as publicações em seu portal na internet.

Essa é a primeira autorização desde julho passado quando as autoridades decidiram regular o setor digital e especialmente o de jogos, impondo um limite de três horas diárias de consumo para os menores de 18 anos.

Essa campanha penalizou os principais atores do setor, incluindo a gigante Tencent, desenvolvedora do jogo online "Honor of Kings", que conta com mais de 100 milhões de usuários ativos.

Além do tempo em que os usuários passam jogando, os reguladores são muito restritos com os temas de competitividade e de dados pessoais.

