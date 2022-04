Boca tenta se recuperar na Libertadores diante do boliviano Always Ready

O argentino Boca Juniors vai tentar deixar para trás sua má estreia na Copa Libertadores e precisa se recuperar diante do boliviano Always Ready pela segunda rodada do Grupo E, nesta terça-feira no estádio La Bombonera.

O popular time 'xeneize' perdeu de maneira contundente em sua estreia na Colômbia, por 2 a 0 para o Deportivo Cali, um adversário que expôs várias deficiências no time comandado por Sebastián Battaglia.

A derrota em Cali deixa menos margem de erro ao Boca que, além disso, empatou seus últimos dois jogos na Liga argentina (2-2 contra o Arsenal e 0-0 diante do Vélez), resultados que o fizeram ceder o primeiro lugar na Zona 2 para o Estudiantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a partida contra o Vélez, Battaglia colocou em campo um time misto, que incluía o zagueiro Marcos Rojo e o colombiano Sebastián Villa, ambos suspensos por várias rodadas na Libertadores devido à confusão ocorrida em 2021 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O meia Diego González e o goleiro Javier García também foram punidos por esse incidente.

O desfalque de Rojo, somado às lesões de Carlos Izquierdoz e do peruano Carlos Zambrano, são uma dor de cabeça para o treinador, que ainda tem ausências em sua zaga central, por isso terá que escalar Nicolás Figal, que costumava jogar como lateral titular, e Gastón Ávila, reserva durante grande parte da temporada.

Do lado visitante, o Always Ready chega com força e confiança nas alturas após uma ótima semana, na qual venceu o Corinthians por 2 a 0 na partida do Grupo E da Libertadores, e depois goleou por 6 a 2 o Universitario de Vinto, em uma partida da oitava rodada da Zona B do torneio Apertura, nos 4.150 metros do Estádio Municipal de El Alto.

"Somos um grupo experiente, que sabe o que quer e que tem a esperança de conseguir levar uma alegria importante para o nosso povo. Contra o Boca vejo um jogo bastante complexo, em um estádio complicado, onde a torcida faz sua parte, mas temos jogadores experientes e esperamos estar à altura da tarefa", disse o capitão Nelson Cabrera.

A partida será disputada na terça-feira a partir das 19h15 locais (e de Brasília) no estádio de La Bombonera, com arbitragem do uruguaio Gustavo Tejera.

- Possíveis escalações:

Boca: Agustín Rossi - Luis Advíncula, Jorge Figal, Gastón Ávila y Frank Fabra - Cristian Medina o Jorman Campuzano y Guillermo Pol Fernández - Eduardo Salvio, Óscar Romero e Exequiel Zeballos - Darío Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Arnaldo Giménez - Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Jorge Enrique Flores - Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Sergio Adrián, Gustavo Cristaldo e Rodrigo Ramallo - Marcos Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

str/dm/ol/aam

Tags