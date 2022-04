Biden e primeiro-ministro indiano têm conversa 'franca' sobre a Ucrânia

O presidente Joe Bien e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tiveram nesta segunda-feira (11) uma conversa "franca" sobre a crise na Ucrânia durante uma cúpula virtual, em um momento em que Washington vê-se frustrado com a posição neutra de Nova Délhi em relação à invasão russa.

A conversa de uma hora foi "afetuosa e produtiva", declarou uma funcionária da Casa Branca, mas não houve indícios de mudanças significativas rumo a uma postura comum sobre o conflito.

A Índia anda na corda bamba para manter relações com o Ocidente e evitar isolar a Rússia, e não impôs sanções pela invasão.

Esta posição preocupa Washington, principalmente pelo fato da Índia seguir comprando petróleo e gás russo, apesar da pressão de Biden para que os líderes mundiais adotem uma linha dura contra Moscou.

Mesmo assim, a funcionária esclareceu que não houve "perguntas concretas e respostas concretas" sobre as importações de energia durante a reunião. "Não acreditamos que a Índia deva acelerar ou aumentar as importações de energia russa e os Estados Unidos estão dispostos a ajudá-la a 'diversificar' as importações", completou.

Biden começou a reunião elogiando a "profunda conexão" entre os dois países. Modi classificou a situação na Ucrânia como "muito preocupante", além de lembrar que a Índia apoia as negociações russo-ucranianas e oferece ajuda médica a Kiev.

A estatal Oil Corp. comprou pelo menos três milhões de barris de petróleo da Rússia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, desafiando o embargo das potências ocidentais.

Biden e Modi não concordaram em condenar conjuntamente a invasão russa na última vez que conversaram no início de março em uma reunião da chamada aliança "Quad" entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão.

A Índia absteve-se de votar na semana passada a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos na Assembleia Geral da ONU, que acusa Moscou de promover massacres de civis na Ucrânia.

Os Estados Unidos já alertaram que qualquer país que ajudar ativamente a Rússia a eludir as sanções internacionais sofrerá "consequências".

A ameaça não impediu a Índia de trabalhar com a Rússia em um mecanismo de pagamento de rúpias e rublos para que a Rússia possa cumprir suas obrigações comerciais existentes, apesar das sanções impostas ao Kremlin.

Biden disse em 21 de março que a Índia era uma exceção entre os aliados de Washington com sua resposta "instável" à ofensiva russa.

Durante a Guerra Fria, a Índia inclinou-se para a União Soviética, em parte devido ao apoio dos Estados Unidos ao arquirrival, o Paquistão.

Em 1962, a Índia comprou seus primeiros aviões de combate russos MiG-21 e, de acordo com especialistas, a Rússia segue sendo o maior provedor de armas para Nova Délhi, que também é o maior cliente de Moscou.

O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, que reuniu-se com Modi em Nova Délhi no início de abril, elogiou a Índia por sua resposta ao conflito e, em particular, por julgar "a situação em sua totalidade, não somente de maneira unilateral".

Biden e Modi também falaram de como acabar com a pandemia de covid-19, da mudança climática e de reforçar a segurança da democracia na região Ásia-Pacífico, onde a Índia é vista como um contrapeso fundamental para lidar com a China.

O último confronto entre os exércitos chinês e indiano na Linha de Controle, na fronteira do Tibete e na região indiana de Ladakh, eclodiu em junho de 2020. Na última quinta-feira, a Índia alegou ter frustrado um ataque cibernético de hackers chineses contra sua rede elétrica.

Biden foi acompanhado pelo secretário de Estado, Antony Blinken, e pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin, que também realizou uma reunião virtual com seus colegas indianos na segunda-feira.

As duas partes podem elevar o comércio bilateral de US$ 113 bilhões em 2021 para US$ 500 bilhões.

No entanto, outro ponto de discórdia provavelmente surgirá: a compra pela Índia do sistema de defesa antimísseis S-400 da Rússia, que viola a proibição americana de países que assinam acordos de defesa com Rússia, Irã ou Coreia do Norte.

Os Estados Unidos sancionaram a China em 2018 por comprar o sistema.

