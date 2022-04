Biden diz que manterá consultas com a Índia sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 11, que manterá as consultas com a Índia sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O democrata promove reunião virtual com o primeiro-ministro indiano, Naredra Modi, em meio à pressão americana para que o país asiático adote posição mais firme contra Moscou.

"Saúdo o apoio humanitário da Índia ao povo ucraniano, que está sofrendo um ataque horrível, incluindo o trágico bombardeio de uma estação de trem na semana passada", afirmou o líder norte-americano, em discurso na abertura do encontro.

Por meio de videoconferência, Modi reforçou a defesa pelo diálogo para solucionar o conflito no Leste Europeu e disse que sugeriu uma reunião direta entre os presidentes de Rússia, Vladimir Putin, e Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

