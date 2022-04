Bayern tenta virada no jogo de volta das quartas da Champions contra o Villarreal

Derrotado e quase humilhado na Espanha contra o Villarreal (1-0), e atualmente longe de seu melhor nível, o Bayern de Munique terá que trabalhar duro nesta terça-feira em casa, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, para evitar a cruel decepção de uma eliminação contra um adversário teoricamente acessível.

Na ida, os alemães poderiam ter sofrido três ou quatro gols, devido à superioridade e ao número de chances desperdiçadas pelos jogadores comandados por Unai Emery. "O resultado contra poderia ter sido mais amplo", reconheceu Thomas Müller após o jogo.

Nesta segunda-feira, a revista alemã de futebol Kicker, em uma análise detalhada sobre os defeitos atuais do 'Rekordmeister', lançou um aviso solene: "O sonho da `Orelhuda` pode desaparecer nas quartas de final".

Contra o 'Submarino Amarelo', atualmente sétimo colocado na LaLiga espanhola, os poderosos campeões alemães têm potencial para se classificar. Mas para isso precisam redescobrir seu poder ofensivo e seu equilíbrio ataque/defesa, misteriosamente desaparecido nas últimas semanas.

"O que não deve acontecer é darmos tempo ao Villarreal para colocar sua qualidade em campo. Temos que jogar um pouco mais 'sujo'. Mas não devemos falar tanto sobre isso, temos que fazer isso amanhã", declarou o técnico Julian Nagelsmann nesta segunda-feira.

No sábado, em casa contra o Augsburg pela Bundesliga, o time voltou a decepcionar e teve que esperar um pênalti convertido por Robert Lewandowski aos 82 minutos para vencer um adversário que luta pela permanência.

"Nos faltou velocidade, não tivemos o ritmo necessário", reconheceu Nagelsmann.

Na falta de explicações, o jovem técnico tentou convencer por outras vias: "Os jogadores precisam ser conscientes de que todos temos responsabilidade e queremos passar de fase juntos (...) Há muito em jogo, então também é preciso investir muito", lembrou nesta segunda-feira.

O problema "está centrado em primeiro lugar em nosso potencial no nível mental", avalia Joshua Kimmich, o "guerreiro" do meio de campo, que tampouco tem andado muito bem nos últimos jogos, assim como seus companheiros Leroy Sané, Serge Gnabry e Thomas Müller.

Como prova de que estão conscientes de seu mau momento, os astros da equipe têm emendado há três dias declarações dramáticas, de maneira a lembrar da angústia de uma eventual eliminação: "A casa está ardendo, vamos fazer uma partida digno do Bayern", afirmou Leon Goretzka.

"Vamos fazer um bom jogo, aconteça o que acontecer" (no final), declarou o capitão Manuel Neuer, "estamos prontos e temos de virar o confronto".

Mas essas declarações não podem esconder grandes lacunas do Bayern nesta temporada, como a ausência de líderes em campo, principalmente atrás.

"Mais uma vez foi visto que eles não tinham um líder, e não é a primeira vez nesta temporada", declarou no jogo de ida Dietmar Hamann, ex-jogador do Bayern (e do Liverpool), agora comentarista de televisão, observando que a ida de David Alaba para o Real Madrid não foi compensada.

"Falta um chefe na defesa", insiste a Kicker. "Lucas Hernandez é verdade que é um defensor agressivo, mas precisa de um jogador ao seu lado para lhe dar instruções. Dayot Upamecano não é (ainda) capaz, e Niklas Süle não tem essa personalidade", explicou a revista.

Contra um clube que só chegou às semifinais da Liga dos Campeões uma vez (em 2006, quando foi eliminado pelo Arsenal), os alemães e seus seis títulos europeus são os favoritos.

Na fase anterior diante do Salzburg, também não fez um bom jogo na ida, conseguindo um empate (1-1) nos últimos segundos na Áustria, antes de golear o adversário por 7-1 na Allianz Arena.

Algo semelhante pode acontecer contra o Villarreal? Talvez, mas uma estatística pode gerar dúvidas: desde 2015, o Bayern perdeu cinco vezes na ida da Liga dos Campeões e foi eliminado em todas as vezes.

E o técnico Unai Emery está cauteloso: "Para eliminar o Bayern e chegar às semifinais, teremos que fazer as coisas muito bem e perfeitas. Vai ser um jogo muito diferente da partida de ida. Acho que a dificuldade será ainda maior".

"Teremos que defender muito próximos e perto da nossa área em alguns momentos, mas teremos que aproveitar quando pudermos ter a bola", acrescentou.

- Possíveis escalações:

Bayern de Munique: Neuer - Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán - Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso - Gerard Moreno, Danjuma. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

