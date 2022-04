Banco francês Société Générale vai deixar a Rússia

O banco francês Société Générale, que prosseguia com suas atividades na Rússia desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, anunciou nesta segunda-feira (11) o fim de sua presença no país com a cessão de toda sua participação no Rosbank.

O grupo informou que assinou um "acordo para ceder a totalidade de sua participação" no Rosbank, peso pesado do setor bancário russo no qual era acionista majoritário, assim como em suas filiais de seguros na Rússia nos fundos de investimentos Interros Capital, ex-acionista do Rosbank.

"Com o acordo, concluído após várias semanas de trabalho intenso, o grupo se retiraria de forma efetiva e ordenada da Rússia, assegurando uma continuidade para seus colaboradores e clientes", afirmou o banco.

O Société Générale destacou que a saída da Rússia terá um impacto negativo para o grupo de 3,1 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares).

A operação ainda deve ser aprovada pelas autoridades competentes da área de regulamentação e direito de concorrência. A conclusão deve acontecer nas próximas semanas, informou o banco.

