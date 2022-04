Referendo sobre a permanência de López Obrador terminou na maior parte do México

O referendo sobre a permanência do presidente Andrés Manuel López Obrador no poder terminou neste domingo (10) na maior parte do México, onde este exercício sem precedentes antecipa um apoio ao mandatário esquerdista.

Os postos eleitorais fecharam em grande parte do território às 18h00 locais (20h00 no horário de Brasília), mas como o país tem três fusos horários, a votação terminará às 20h00 locais nos estados do Pacífico.

Posteriormente o Instituto Nacional Eleitoral (INE) dará os resultados de uma contagem rápida, anunciou o seu presidente, Lorenzo Córdova.

O responsável se absteve de antecipar percentuais de participação, uma questão-chave pois para que o resultado seja vinculante,se requer 37 milhões de votos (40% dos eleitores).

"Que ninguém se esqueça de que o povo é quem manda, o povo dá e o povo tira", disse López Obrador à imprensa antes de votar perto do palácio presidencial.

AMLO, como é conhecido pelas iniciais de seu nome, anulou seu voto, escrevendo "Viva Zapata!" para se mostrar imparcial nesta consulta, que conseguiu que fosse incluída na Constituição em 2019, como um antídoto contra "maus governos".

"Vai nos ajudar a que ninguém em nenhum nível da escala se sinta absoluto", acrescentou neste domingo o presidente, eleito para um mandato de seis anos.

A consultoria em temas eleitorais Integralia estima uma participação média de 14,8%.

Este fato por si só ratificaria no cargo o primeiro presidente de esquerda do país, de 68 anos, e com aprovação de 58%, segundo um consolidado de pesquisas do instituto Oraculus. No México o voto não é obrigatório.

"Estou contente com ele, tomara que continue e que repita", disse à AFP Carmen Sobrino, de 64 anos, em sua seção eleitoral, embora no país não haja reeleição, nem extensão do mandato.

O presidente também já disse que se afastará da política quando terminar seu mandato.

Em cidades como Guadalajara (oeste), a afluência de eleitores era baixa. "Está nos levando à ruína", disse à AFP Guadalupe Pastor, mecânico aposentado de 60 anos, que votou para que AMLO deixe o poder "por perda de confiança".

Os opositores pediram a abstenção, alegando que a consulta não passa de propagamda.

"Ele vai continuar como presidente, não entendo por que fazer este gasto", cimentou Rubén López, de 58 anos, na capital.

Em um boletim, o Integralia prevê "uma maioria contundente a favor de que López continue no cargo".

AMLO acusa o Instituto Nacional Eleitoral (INE) de sabotar o referendo, em cumplicidade com "os conservadores" (como chama a oposição", razão pela qual anunciou uma reforma para que seus membros e os do tribunal eleitoral sejam eleitos por votação popular e não pela Câmara dos Deputados.

"É categoricamente falso que o INE não tenha cumprido com seu dever de difundir" o referendo, assegurou neste domingo o presidente do organismo, Lorenzo Córdova, que denunciou o "potencial uso de recursos público" por parte da situação para promover a consulta.

Alegando falta de recursos, o INE instalou 57.500 postos de votação contra os 161.000 de uma eleição federal.

Sem maior risco de abandonar o poder, o presidente poderia aproveitar a consulta para ventilar alguns projetos e "fazer andar a máquina" do partido governista Morena rumo às presidenciais de 2024, avalia a analista política Martha Anaya.

"Será um parâmetro para avaliar a capacidade de mobilização" governista, aposta o Integralia.

Nos quase três anos que restam de seu mandato, seu projeto de "transformação" tem vários desafios, como a aplicação de uma reforma no setor elétrico, avalizada pela Suprema Corte esta semana, contrariando o desejo de Estados Unidos, Canadá e Espanha, e o dos partidos da oposição PRI, PAN e PRD.

O novo marco, que AMLO espera reforçar com uma reforma constitucional, dá maior peso ao Estado na geração de energia.

Algumas apostas avançam com dificuldade, pois a coalizão do governo - principal força do Congresso - não reúne os votos suficientes para alterar a Constituição e é obrigada a negociar.

López Obrador fundamenta sua aprovação em programas sociais aos quais destina este ano 23 bilhões de dólares (6,4% do orçamento) e políticas como a melhoria do salário mínimo (265 dólares mensais).

Segundo a Coneval, organismo público que avalia as políticas sociais, 44% dos mexicanos vivem na pobreza, um dos males que AMLO se comprometeu a combater, juntamente com a corrupção.

Entre os outros desafios do presidente também estão a persistente violência resultante do crime, que deixou cerca de 340.000 mortos desde 2006, e uma economia impactada pela pandemia, que despencou 8,4% em 2020, recuperou-se 5% em 2021 e que este ano cresceria apenas 3,4%.

A inflação anualizada está em seu maior nível em duas décadas (7,3% em fevereiro).

