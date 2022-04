Presidenciais francesas: 25,48% de participação no meio da jornada

A participação no primeiro turno das eleições presidenciais francesas foi de 25,48% no meio da jornada eleitoral deste domingo (10), três pontos a menos do que em 2017 (28,54%), segundo dados do Ministério do Interior francês.

A participação às 10H00 GMT (07H00 de Brasília) é, no entanto, quatro pontos mais elevada do que em 21 de abril de 2002 (21,39%), ano em que se alcançou um recorde de abstenção no primeiro turno das eleições presidenciais.

cs-alh/arz/fz/pz/mvv

