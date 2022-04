Olympique de Marselha vence Montpellier (2-0) e volta a ser vice-líder do Francês

Na partida que encerrou a rodada do campeonato francês, o Olympique de Marselha (2º) venceu neste domingo com autoridade o Montpellier (11º) por 2 a 0 e recuperou o segundo lugar, que havia perdido provisoriamente no sábado para o Rennes (3º).

Com intensidade na pressão e precisão na saída de bola, o OM fez um primeiro tempo muito convincente, logo sendo recompensado pelo bom jogo com um gol de Bamba Dieng (9), após uma grande jogada de Amine Harit.

Dez minutos depois, um pênalti de Jordan Ferri sobre Dieng foi convertido por Cengiz Under (19), para encaminhar a vitória já antes da primeira meia hora de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma vitória importante no momento em que entramos na última fase do campeonato e também nas competições europeias", analisou o técnico Jorge Sampaoli em coletiva de imprensa.

"Essas vitórias dão impulso ao nosso projeto", acrescentou o treinador argentino.

No segundo tempo, o Marselha simplesmente administrou o resultado, com mais algumas chances e bons lances técnicos de Amine Harit.

O time comandado por Sampaoli viajará a Grecia entre semana para disputar a partida de volta das quartas de final da Conference League contra o PAOK de Salônica na quinta-feira (2-1 na ida), e visitará o Paris Saint-Germain (1º) no domingo pelo campeonato francês.

Mais cedo o Bordeaux derrotou o Metz (3-1), conseguindo assim sua primeira vitória desde 23 de janeiro, e com esse resultado deixou seu adversário na última colocação da Ligue 1.

O camaronês Didier Lamkel Zé colocou os visitantes na frente aos 21 minutos, mas o Bordeaux reagiu na segunda etapa graças aos gols do português Ricardo Mangas (52), do senegalês Mbaye Niang (68) e do sul-coreano Hwang Ui-jo (88).

Esta vitória permite ao tradicional clube francês, agora 19º, ficar a um ponto da posição de repescagem, que é atualmente ocupada por outro clube de grande tradição, o Saint-Étienne, que sofreu uma dura derrota fora de casa para o Lorient na sexta-feira (6-2).

Nos outros jogos deste domingo, houve um empate (1-1) entre Strasbourg (4º) e Lyon (10º).

O camaronês Karl Toko Ekambi evitou a derrota do Lyon aos 90 minutos. Antes disso, Ibrahima Sissoko (aos 20 minutos) havia colocado os alsacianos na frente.

Também neste domingo o quinto colocado Nice foi derrotado pelo Lens (8º) por 3 a 0 fora de casa. Um bom resultado para o Monaco (6º), que venceu o Troyes (15º) por 2 a 1 e com isso voltou a lutar por uma vaga europeia.

"Estamos em uma corrida de recuperação", admitiu o técnico do Monaco Philippe Clement, que espera manter o bom momento no jogo contra o segundo colocado Rennes, na sexta-feira.

O Lille (7º) empatou em 1 a 1 com o Angers (14º) e houve o mesmo resultado entre Brest (12º) e Nantes (9º).

Este jogo, na Bretanha, ficou marcado por uma interrupção de cerca de dez minutos devido a incidentes nas arquibancadas.

Três pessoas, segundo a prefeitura do departamento de Finistère, entraram no campo aos 51 minutos de jogo. Um desses espectadores foi preso, confirmou à AFP a promotoria de Brest.

De acordo com a emissora que transmitiu a partida, Prime Video, os 'ultras' do Brest estavam se dirigindo às arquibancadas em frente à sua para tentar se aproximar dos torcedores do Nantes, a quem acusaram de tê-los provocado.

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lorient - Saint-Etienne 6 - 2

- Sábado:

Reims - Rennes 2 - 3

Clermont-Ferrand FC - PSG 1 - 6

- Domingo:

Bordeaux - Metz 3 - 1

Angers - Lille 1 - 1

Brest - Nantes 1 - 1

Monaco - Troyes 2 - 1

Lens - Nice 3 - 0

Strasbourg - Lyon 1 - 1

Olympique de Marselha - Montpellier 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 31 22 5 4 70 29 41

2. Olympique de Marselha 59 31 17 8 6 51 29 22

3. Rennes 56 31 17 5 9 67 31 36

4. Strasbourg 52 31 14 10 7 52 33 19

5. Nice 51 31 15 7 9 40 27 13

6. Monaco 50 31 14 8 9 47 32 15

7. Lille 48 31 12 12 7 39 36 3

8. Lens 47 31 13 8 10 48 40 8

9. Nantes 46 31 13 7 11 40 34 6

10. Lyon 46 31 12 11 8 44 40 4

11. Montpellier 41 31 12 5 14 44 44 0

12. Brest 39 31 10 9 12 39 45 -6

13. Reims 36 31 8 12 11 34 35 -1

14. Angers 33 31 8 9 14 35 45 -10

15. Troyes 32 31 8 8 15 29 44 -15

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Clermont-Ferrand FC 28 31 7 7 17 31 60 -29

18. Saint-Etienne 27 31 6 9 16 33 61 -28

19. Bordeaux 26 31 5 11 15 41 71 -30

20. Metz 23 31 4 11 16 28 57 -29

bds/iga/aam

Tags