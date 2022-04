O abraço ucraniano na fronteira norte-americana

Oleksii Yeromin conhece as dificuldades de emigrar e recomeçar. Há cinco anos decidiu deixar a Ucrânia para recomeçar a vida nos Estados Unidos e agora, quando a guerra expulsa aqueles que o acolheram, decidiu ser um abraço fraterno em tempos incertos.

"Você vê esta linha? Venha! Esta é a última linha que você terá que atravessar, e você estará nos Estados Unidos", diz Oleksii a cada um dos imigrantes ucranianos que passam pelo portão de imigração ocidental na fronteira EUA-México.

Com um chapéu e envolto em uma bandeira ucraniana, este homem de 43 anos é o primeiro rosto que vários ucranianos viram assim que cruzaram a fronteira.

Yeromin escreveu no chão, com tinta vermelha, "USA" [Estados Unidos da América, em inglês], junto com linhas horizontais, para marcar o último passo que milhares de imigrantes deram depois de passarem por várias cidades em sua fuga de uma Ucrânia invadida pela Rússia.

"A Ucrânia me acolheu e agora a Ucrânia precisa de mim", diz Yeromin, que é nativo do Uzbequistão e imigrou há vários anos para a Ucrânia, onde se casou e teve duas filhas. Cinco anos atrás, ele decidiu ir para Chicago em busca de um futuro melhor e se reencontrou com sua esposa e as filhas esta semana na fronteira terrestre EUA-México enquanto a guerra avançava.

"Sem família, nada importa", diz Yeromin, com os olhos vermelhos, provavelmente de exaustão por não ter dormido mais de quatro horas por noite, diz ele.

Até agora são 100.000 refugiados ucranianos. "É o mínimo que podemos fazer. A viagem é longa, eles precisam de um abraço", diz Yeromin. Mesmo depois de receber a família, este pintor decidiu ficar no portão oeste.

Sua filha mais velha, Katarina, de 13 anos, não fala inglês, mas ajuda no centro de atendimento que foi montado como parte de uma operação maciça para cuidar de ucranianos que fogem da guerra e buscam recomeçar a vida nos Estados Unidos depois que Washington anunciou o relaxamento de suas políticas de imigração para receber os refugiados da Ucrânia.

"Estou muito feliz em ver meu pai e poder ajudar", diz Katarina com a ajuda de Gisele, sua nova amiga e intérprete. Em seguida, ele traz uma bateria de telefone para um jovem e oferece pirulitos para uma criança.

"Estou animada, me sinto muito sortuda e preciso contribuir", afirma a adolescente com um sorriso tímido.

"Você conseguiu, você chegou aqui, vamos lá!", diz Yeromin a poucos metros de distância, abraçando outro recém-chegado.

