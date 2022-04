Milan empata (0-0) com Torino e pode ser superado pela Inter; Napoli perde para Fiorentina

O Milan (1º) empatou em 0 a 0 em sua visita ao Torino (11º) neste domingo, enquanto o Napoli (3º) perdeu em casa por 3 a 2 para a Fiorentina (7ª), resultados que favorecem a Inter (2ª) na corrida pelo 'Scudetto ', ao término da 32ª rodada do campeonato italiano.

Os 'rossoneri', que já haviam empatado em 0 a 0 na segunda-feira no estádio San Siro contra o Bologna (13º), não conseguiram melhorar o resultado neste jogo fora de casa contra o Torino, e poderia ter sido pior, já que a equipe de Turim teve as melhores chances do jogo.

Andrea Belotti (aos 13 minutos), Mergim Vojvoda (50) e Pietro Pellegri (83), colocaram em sérios apuros o líder da Serie A.

Olivier Giroud voltou a liderar o ataque mas sem encontrar uma brecha na sólida defesa do Torino, e foi pouco auxiliado por seus parceiros, que cometeram muitos erros técnicos.

O goleiro da equipe de Turim, Etrit Berisha, não falhou nos raros momentos em que foi exigido, como no chute de Davide Calabria (24) e na tentativa de Sandro Tonali em boa jogada individual (74).

Apesar de manter a liderança e uma vantagem de dois pontos sobre a Inter, o Milan não depende mais de si mesmo, já que seus vizinhos disputaram um jogo a menos e podem recuperar o primeiro lugar se vencerem a partida pendente.

Mais cedo o Napoli (3º) obteve um resultado ainda pior ao deixar escapar três pontos valiosos no seu estádio Diego Maradona em plena corrida pelo título, ao ser derrotado por 3 a 2 pela Fiorentina (7ª).

Este revés deixa o Napoli em terceiro lugar, tendo começado o fim de semana em segundo. Agora o time do sul da Itália é superado na tabela pela Inter de Milão (2ª), que tem os mesmos pontos, mas um saldo de gols melhor, depois da vitória por 2 a 0 no sábado sobre o Hellas Verona (9º).

O Napoli também perdeu a oportunidade de se tornar líder provisório.

A Fiorentina voltou a dar dor de cabeça ao Napoli, como fez em janeiro na Copa da Itália (5-2).

Os gols do time toscano foram marcados pelo argentino Nicolás González (aos 29 minutos), pelo francês Jonathan Ikoné (66, seu primeiro gol na Serie A) e pelo brasileiro Arthur Cabral (72).

O Napoli, muito precipitado ofensivamente, conseguiu empatar provisoriamente aos 58 minutos através do belga Dries Mertens, que tinha acabado de entrar em campo, mas depois viu esvair-se qualquer possibilidade de pontuar.

O segundo gol do Napoli foi marcado pelo nigeriano Victor Osimhen, já aos 84 minutos, diminuindo para 3 a 2. Sua equipe não conseguiu o empate, apesar das tentativas finais.

É a quinta derrota em casa do Napoli, que vem tendo um melhor desempenho fora de seu estádio.

Também foi um dia ruim para a Atalanta, três dias após o empate em 1 a 1 com o Leipzig pelas quartas de final da Liga Europa. A equipe de Bérgamo perdeu por 2 a 1 para o Sassuolo (9º).

Os 'neroverdi' prevaleceram nessa partida devido a dois contra-ataques concluídos pelo mesmo jogador, Hamed Junior Traoré (aos 24 e 61 minutos), que acumula sete gols nesta edição do campeonato italiano.

Na Atalanta, o colombiano Duván Zapata voltou a ser titular, depois de se lesionar em dezembro, mas só conseguiu salvar a honra com o gol nos acréscimos de outro colombiano, Luis Muriel (90+3).

A Atalanta caiu para o oitavo lugar, quatro pontos atrás do quinto lugar, que se classifica para a próxima Liga Europa.

Já a Roma (5ª) mostrou que não desistiu da classificação para a Liga dos Campeões e permanece cinco pontos atrás da quarta colocada Juventus, graças à sua sofrida vitória em casa por 2 a 1 de virada sobre a lanterna Salernitana.

O gol do triunfo da Roma foi alcançado, já aos 85 minutos, pelo inglês Chris Smalling. O primeiro gol da equipe da capital havia sido marcado pelo espanhol Carles Pérez quatro minutos antes.

A Salernitana havia aberto o placar aos 22 minutos de jogo por meio de Ivan Radovanovic.

Quem acabou não jogando nessa partida foi Leonardo Spinazzola, que voltou a ser relacionado neste domingo depois de meses parado. Ele rompeu o tendão de Aquiles nas quartas de final da Eurocopa do ano passado.

Na manhã deste domingo, o atacante Ciro Immobile brilhou com um hat-trick na vitória da Lazio (5ª) sobre o Genoa (19º) por 4 a 1.

Immobile havia sido alvo de uma enxurrada de críticas após o fracasso da Itália contra a Macedônia do Norte na repescagem da Copa do Mundo de 2022.

Com a atuação deste domingo ele recupera o sorriso e soma 24 gols nesta Serie A, no topo da artilharia, agora com dois de vantagem sobre o sérvio Dusan Vlahovic (22).

-- Jogos da 32ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Empoli - Spezia 0 - 0

Inter - Hellas Verona 2 - 0

Cagliari - Juventus 1 - 2

- Domingo:

Genoa - Lazio 1 - 4

Napoli - Fiorentina 2 - 3

Sassuolo - Atalanta 2 - 1

Unione Venezia - Udinese 1 - 2

Roma - Salernitana 2 - 1

Torino - Milan 0 - 0

- Segunda-feira:

(15h45) Bologna - Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 68 32 20 8 4 56 29 27

2. Inter 66 31 19 9 3 65 24 41

3. Napoli 66 32 20 6 6 58 26 32

4. Juventus 62 32 18 8 6 49 28 21

5. Roma 57 32 17 6 9 53 36 17

6. Lazio 55 32 16 7 9 64 47 17

7. Fiorentina 53 31 16 5 10 52 40 12

8. Atalanta 51 31 14 9 8 53 36 17

9. Sassuolo 46 32 12 10 10 58 52 6

10. Hellas Verona 45 32 12 9 11 56 49 7

11. Torino 39 31 10 9 12 35 30 5

12. Udinese 36 30 8 12 10 43 48 -5

13. Bologna 34 30 9 7 14 32 44 -12

14. Empoli 34 32 8 10 14 41 56 -15

15. Spezia 33 32 9 6 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 31 8 5 18 39 52 -13

17. Cagliari 25 32 5 10 17 30 61 -31

18. Unione Venezia 22 31 5 7 19 26 57 -31

19. Genoa 22 32 2 16 14 24 52 -28

20. Salernitana 16 30 3 7 20 23 68 -45

