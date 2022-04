Macron e Le Pen disputarão segundo turno de presidenciais francesas (estimativas)

O presidente francês, Emmanuel Macron (centro), venceu com folga o primeiro turno das eleições presidenciais francesas, neste domingo (10), com 27,6% a 29,7% dos votos, e enfrentará no segundo turno Marine Le Pen (extrema direita), que teve de 23,5% a 24,7% dos votos, segundo estimativas.

O candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, ficou em terceiro lugar, com 19,8% a 20,8% dos votos, também de acordo com as estimativas.

bur-cf/lp/fjb/mvv

