Irã acusa EUA de tentar impor novas condições em negociação sobre acordo nuclear

O ministro iraniano das Relações Exteriores acusou neste domingo (10) os Estados Unidos de tentarem "impor novas condições" aos diálogos de Viena sobre a retomada do acordo nuclear de 2015.

"Quanto à suspensão das sanções, [os americanos] estão interessados em impor novas condições à margem das negociações", disse Hossein Amir-Abdollahian, citado pela agência oficial de notícias IRNA.

"Nas últimas duas ou três semanas, a parte americana tem feito demandas excessivas que contradizem alguns parágrafos do texto", acrescentou, sem dar detalhes.

O Irã leva um ano negociando diretamente na capital austríaca com França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China - e indiretamente com os Estados Unidos -, para reativar o acordo, conhecido oficialmente como Plano de Ação Integral Conjunto (JCPOA).

"Os americanos continuam falando da necessidade de negociações diretas, mas não temos visto seus benefícios", disse Amir-Abdollahin.

O acordo de 2015 oferece ao Irã um alívio das sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear para garantir que Teerã não possa desenvolver uma arma nuclear, algo que sempre negou querer fazer.

Mas a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, sob o mandato do então presidente Donald Trump e a reimposição de duras sanções econômicas fez com que o Irã começasse a descumprir seus próprios compromissos.

"Buscamos a suspensão das sanções, mas com a condição de que se faça de forma digna e sustentada", disse o chefe da diplomacia iraniana, explicando que "o Irã manterá suas linhas vermelhas".

As negociações de Viena tentam por um lado que os Estados Unidos voltem a participar do acordo nuclear, sobretudo suspendendo as sanções contra o Irã, e por outro garantir o cumprimento pleno dos compromissos por parte de Teerã.

