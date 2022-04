City empata com Liverpool (2-2) e se mantém na liderança da Premier League

Assim como havia acontecido no primeiro turno, Manchester City e Liverpool empataram (2-2) em um confronto eletrizante no Etihad Stadium, neste domingo, pela 32ª rodada da Premier League e as duas equipes continuam separadas por apenas um ponto na classificação.

Menos agressivos do que o habitual, principalmente no primeiro tempo, os 'Reds' ainda conseguiram empatar duas vezes, Diogo Jota (1-1, aos 13 minutos) respondendo a um gol do craque belga Kevin de Bruyne (que havia aberto o placar aos 5) e Sadio Mané, com uma boa assistência de Mohamed Salah (46) deixou tudo igual novamente depois de Gabriel Jesus fazer 2 a 1 aos 36 minutos.

