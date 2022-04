Bordeaux vence Metz (3-1) e deixa lanterna do campeonato francês

O Bordeaux derrotou o Metz (3-1), neste domingo, conseguindo assim sua primeira vitória desde 23 de janeiro, e com esse resultado deixou seu adversário na última colocação da Ligue 1 nesta 31ª rodada do campeonato francês.

O camaronês Didier Lamkel Zé colocou os visitantes na frente aos 21 minutos, mas o Bordeaux reagiu na segunda etapa graças aos gols do português Ricardo Mangas (52), do senegalês Mbaye Niang (68) e do sul-coreano Hwang Ui-jo (88).

Esta vitória permite ao tradicional clube francês, agora 19º, ficar a um ponto da posição de repescagem, que é atualmente ocupada por outro clube de grande tradição, o Saint-Étienne, que sofreu uma dura derrota fora de casa para o Lorient na sexta-feira (6-2).

Também neste domingo o quinto colocado Nice foi derrotado pelo Lens (3-0) fora de casa. Um bom resultado para o Monaco, que venceu o Troyes (2-1) e com isso voltou a lutar por uma vaga europeia.

"Estamos em uma corrida de recuperação", admitiu o técnico do Monaco Philippe Clement, que espera manter o bom momento no jogo contra o segundo colocado Rennes, na sexta-feira.

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lorient - Saint-Etienne 6 - 2

- Sábado:

Reims - Rennes 2 - 3

Clermont-Ferrand FC - PSG 1 - 6

- Domingo:

Bordeaux - Metz 3 - 1

Angers - Lille 1 - 1

Brest - Nantes 1 - 1

Monaco - Troyes 2 - 1

Lens - Nice 3 - 0

Strasbourg - Lyon

(16h00) Olympique de Marselha - Montpellier

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 31 22 5 4 70 29 41

2. Rennes 56 31 17 5 9 67 31 36

3. Olympique de Marselha 56 30 16 8 6 49 29 20

4. Strasbourg 51 30 14 9 7 51 32 19

5. Nice 51 31 15 7 9 40 27 13

6. Monaco 50 31 14 8 9 47 32 15

7. Lille 48 31 12 12 7 39 36 3

8. Lens 47 31 13 8 10 48 40 8

9. Nantes 46 31 13 7 11 40 34 6

10. Lyon 45 30 12 10 8 43 39 4

11. Montpellier 41 30 12 5 13 44 42 2

12. Brest 39 31 10 9 12 39 45 -6

13. Reims 36 31 8 12 11 34 35 -1

14. Angers 33 31 8 9 14 35 45 -10

15. Troyes 32 31 8 8 15 29 44 -15

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Clermont-Ferrand FC 28 31 7 7 17 31 60 -29

18. Saint-Etienne 27 31 6 9 16 33 61 -28

19. Bordeaux 26 31 5 11 15 41 71 -30

20. Metz 23 31 4 11 16 28 57 -29

