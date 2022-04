Biden e Modi falarão sobre Ucrânia em reunião virtual na segunda

O conflito na Ucrânia estará entre os temas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, vão tratar durante um encontro vitual na segunda-feira (11), anunciou a Casa Branca neste domingo (10).

Biden falará sobre "as consequências da brutal guerra da Rússia contra a Ucrânia e sobre como mitigar seu impacto desestabilizador no fornecimento mundial de alimentos e o mercado de matéria-primas, disse a porta-voz do presidente, Jen Psaki.

Os dois líderes não haviam chegado a uma condenação comum à invasão russa durante o último encontro, no início de março, como parte de uma reunião da chamada aliança "Quad", que reúne Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Índia se negou, até agora, a se juntar aos países que condenam Moscou nas Nações Unidas, apesar de dizer que está "profundamente perturbada" pelos "assassinatos" de civis na cidade ucraniana de Bucha.

Nova Déli disse que Moscou é um "pilar essencial" da política externa indiana devido à "parceria estratégica" que mantêm em matéria de segurança.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que se reuniu com Narendra Modi em Nova Déli no início de abril, elogiou a índia pela sua abordagem equilibrada do conflito.

Pouco antes, Biden, em uma posição totalmente oposta, havia considerado a Índia "vacilante" em sua resposta à invasão da Ucrânia.

A segurança na região Ásia-Pacífico, a pandemia de covid-19 e a crise climática também estarão entre os tópidos de discussões dos dois líderes, segundo a presidência americana.

cjc/iba/dg/rsr/dd

Tags