Bayer Leverkusen empata com Bochum (0-0); Leipzig vence e se aproxima do pódio

O Bayer Leverkusen (3º) não conseguiu ir além de um empate sem gols (0-0) em sua visita ao Bochum (12º), neste domingo, e viu o RB Leipzig (4º) ficar a apenas um ponto depois de vencer o Hoffenheim (6º) por 3 a 0 no último jogo da 29ª rodada da Bundesliga.

A cinco rodadas do fim, o Bayer Leverkusen soma agora 52 pontos, muito atrás dos dois primeiros, Bayern de Munique (1º colocado com 69) e Borussia Dortmund (2º, com 60).

O Leipzig, que vem evoluindo nas últimas semanas, tem 51 pontos e já está muito perto do pódio.

O Bayer Leverkusen também teve um pênalti perdido, cobrado pelo jovem francês Moussa Diaby, aos 65 minutos de jogo. Diaby escorregou no momento de bater na bola e, inadvertidamente, fez um duplo contato com o pé esquerdo e o pé direito. A bola foi parar na rede do Bochum, mas o árbitro anulou o gol.

O empate, no entanto, permite que as duas equipes dêem mais um passo em direção aos seus objetivos: o Bayer Leverkusen avança rumo à classificação para a próxima Liga dos Campeões e o Bochum para a permanência na primeira divisão, já que agora tem uma vantagem de dez pontos sobre o primeiro time na zona de rebaixamento, um distância considerável neste momento da temporada.

Em sua vitória, o RB Leipzig, em grande fase desde janeiro, venceu o Hoffenheim por 3 a 0 com gols do francês Christophe Nkunku (5), Marcel Halstenberg (20) e do húngaro Dominik Szobszlai (44).

No outro jogo deste domingo, o Freiburg consolidou seu quinto lugar ao vencer o Eintracht Frankfurt fora de casa por 2 a 1.

Nils Petersen fez o gol da vitória do Freiburg aos 69 minutos.

O Freiburg segue a três pontos do RB Leipzig, quarto colocado, que no momento fecha a 'zona da Champions', e principalmente, amplia sua vantagem sobre o Hoffenheim (6º) para quatro pontos, que se distancia da briga pelo G4.

No sábado, o líder Bayern de Munique venceu o Augsburg (14º) por 1 a 0, com um pênalti convertido aos 82 minutos pelo astro Robert Lewandowski.

A equipe de Munique manteve assim uma margem de nove pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que na sexta-feira havia vencido o Stuttgart (15º) por 2 a 0.

-- Jogos da 29ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Augsburg 1 - 0

Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4 - 0

Greuther Furth - B. Moenchengladbach 0 - 2

Colônia - Mainz 3 - 2

Hertha Berlim - 1. FC Union Berlin 1 - 4

- Domingo:

Bochum - Bayer Leverkusen 0 - 0

Eintracht Frankfurt - Freiburg 1 - 2

RB Leipzig - Hoffenheim 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 69 29 22 3 4 86 29 57

2. Borussia Dortmund 60 29 19 3 7 70 42 28

3. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 68 42 26

4. RB Leipzig 51 29 15 6 8 64 31 33

5. Freiburg 48 29 13 9 7 46 34 12

6. Hoffenheim 44 29 13 5 11 50 45 5

7. 1. FC Union Berlin 44 29 12 8 9 38 39 -1

8. Colônia 43 29 11 10 8 41 43 -2

9. Eintracht Frankfurt 39 29 10 9 10 40 40 0

10. Mainz 38 29 11 5 13 43 36 7

11. B. Moenchengladbach 37 29 10 7 12 41 52 -11

12. Bochum 36 29 10 6 13 30 40 -10

13. Wolfsburg 34 29 10 4 15 33 45 -12

14. Augsburg 32 29 8 8 13 34 46 -12

15. Stuttgart 27 29 6 9 14 36 53 -17

16. Arminia Bielefeld 26 29 5 11 13 23 43 -20

17. Hertha Berlim 26 29 7 5 17 31 66 -35

18. Greuther Furth 16 29 3 7 19 24 72 -48

