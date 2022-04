Barcelona vence Levante (3-2) nos acréscimos e recupera vice-liderança do Espanhol

O Barcelona prolongou sua boa sequência com uma nova vitória na LaLiga espanhola, desta vez por 3 a 2, com um gol de Luuk De Jong nos acréscimos, em sua visita ao Levante, neste domingo, pela 31ª rodada.

Com esse resultado o time catalão recuperou a vice-liderança. O Sevilla havia subido provisoriamente para o segundo lugar na sexta-feira, depois de vencer o Granada (16º) por 4 a 2.

Agora o Barça volta a essa posição, empatado em pontos com o Sevilla, que é terceiro. Ambos se distanciaram neste fim de semana do Atlético de Madrid (4º), que está três pontos atrás dos dois depois de perder por 1 a 0 no sábado, fora de casa para o Mallorca (17º).

O líder Real Madrid continua confortavelmente instalado no topo da tabela. O gigante da capital venceu no sábado por 2 a 0 o Getafe (14º) e têm 12 pontos de vantagem sobre Barcelona e Sevilla, uma distância muito importante no momento em que faltam apenas sete rodads para o fim do campeonato.

Para o Barcelona foi a sétima vitória consecutiva na LaLiga espanhola, entre as quais a mais notória foi a goleada de 4 a 0 alcançada em 20 de março sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabeu.

Em sua visita ao estádio Ciudad de Valencia neste domingo, o Barcelona começou perdendo.

O Levante abriu o placar aos 51 minutos, quando José Luis Morales, que havia desperdiçado uma chance no mano a mano no primeiro tempo, converteu um pênalti.

Aos 55 minutos, o Levante teve outra penalidade, mas desta vez Marc-André Ter Stegen defendeu o chute de Roger Martí.

Essa intervenção do goleiro alemão foi um choque para os catalães, que começaram a acordar.

O gol de empate dos visitantes foi marcado aos 59 minutos pelo gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, com um cabeçada após um cruzamento de Ousmane Dembelé.

O segundo do Barça foi marcado aos 63 minutos por Pedri, com um chute após uma assistência de Gavi.

O Levante empatou novamente de pênalti, cobrado por Gonzalo Melero aos 83 minutos, mas nos acréscimos (90+2) surgiu a cabeçada de Luuk De Jong, desviando um cruzamento de Jordi Alba, fechando o placar em 3 a 2 para o time comandado por Xavi Hernández.

Esta vitória permite ao Barcelona se consolidar na zona da Liga dos Campeões, mantendo uma vantagem de quatro pontos sobre o Betis.

"Era um jogo que não me deixava tranquilo, é um adversário difícil (...) Para nós, são três pontos de ouro para continuar lutando", declarou Xavi após a vitória.

O próximo desafio dos azulgranas será na quinta-feira, no Camp Nou, onde recebe o Eintracht Frankfurt pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa, após um empate em 1 a 1 na quinta-feira desta semana na Alemanha.

O Levante, décimo nono, continua na zona de rebaixamento direto, agora a sete pontos da zona de segurança (que é fechada pelo Mallorca, 17º).

A Real Sociedad (6ª) ocupa as posições europeias graças à vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Elche (15º).

Osasuna (10º) e Espanyol (11º), duas equipas do meio da tabela, venceram o lanterna Alavés (20º) e o Celta de Vigo (12º), respectivamente, por 1 a 0.

O Alavés está a sete pontos da zona de segurança e deu mais um passo rumo à segunda divisão.

--- Jogos da 31ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Granada 4 - 2

- Sábado:

Cádiz - Betis 1 - 2

Mallorca - Atlético de Madrid 1 - 0

Villarreal - Athletic Bilbao 1 - 1

Real Madrid - Getafe 2 - 0

- Domingo:

Osasuna - Alavés 1 - 0

Espanyol - Celta Vigo 1 - 0

Elche - Real Sociedad 1 - 2

Levante - Barcelona 2 - 3

- Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 31 22 6 3 63 26 37

2. Barcelona 60 30 17 9 4 60 31 29

3. Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 22

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 57 38 19

5. Betis 56 31 17 5 9 56 37 19

6. Real Sociedad 54 31 15 9 7 32 30 2

7. Villarreal 46 31 12 10 9 49 30 19

8. Athletic Bilbao 45 31 11 12 8 36 30 6

9. Valencia 41 30 10 11 9 42 43 -1

10. Osasuna 41 31 11 8 12 31 40 -9

11. Espanyol 39 31 10 9 12 36 42 -6

12. Celta Vigo 36 31 9 9 13 34 35 -1

13. Rayo Vallecano 33 29 9 6 14 31 36 -5

14. Getafe 32 31 7 11 13 28 35 -7

15. Elche 32 31 8 8 15 32 44 -12

16. Granada 29 31 6 11 14 35 52 -17

17. Mallorca 29 31 7 8 16 27 50 -23

18. Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 -17

19. Levante 22 31 4 10 17 35 61 -26

20. Alavés 22 31 5 7 19 24 53 -29

