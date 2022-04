Apuração parcial confirma pesquisas, com 2º turno entre Macron e Marine Le Pen

O Ministério do Interior da França publica em seu site apuração parcial do primeiro turno presidencial do país, realizado neste domingo, 10. A apuração parcial corrobora as pesquisas que apontaram vitória do presidente Emmanuel Macron, seguido por Marine Le Pen.

O atual líder e a candidata de extrema-direita devem travar o segundo turno no dia 24 deste mês.

O Ministério do Interior traz em seu site "resultados incompletos calculados com base em 92% dos eleitores registrados". Nessa apuração, Macron aparece com 27,4% dos votos e Marine Le Pen, com 24,3%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Candidato da esquerda, Jean-Luc Mélenchon está em terceiro, com 21,3% dos votos.

Ele já reconheceu a derrota e pediu que os eleitores franceses não deem "um voto sequer" a mais para Le Pen no segundo turno.

A maioria dos candidatos derrotados declarou apoio a Macron na disputa, com a exceção de Éric Zemmour, também de extrema-direita, que aparece com 6,94% nessa apuração parcial.

Tags