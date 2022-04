Johnson e Zelensky caminham juntos em Kiev

Boris Johnson, que fez uma visita surpresa à Ucrânia no sábado (9), e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, caminharam juntos pelas ruas de Kiev, onde vários bairros foram bombardeados pela Rússia, segundo a presidência do país.

Em um vídeo publicado pelo serviço de imprensa da presidência ucraniana, os dois chefes de Estado, que não estão usando proteções visíveis, podem ser vistos andando pelo bairro de Kiev onde está localizada a administração presidencial do país.

Cercados por soldados fortemente armados, eles seguiram para a rua Khrechtchatyk, a principal da capital ucraniana, onde cumprimentaram vários curiosos.

Um transeunte, visivelmente emocionado ao ver o primeiro-ministro britânico, disse: "Eu amo tanto o Reino Unido. Nos salvaram (...) Meus filhos e netos vão se lembrar! Precisamos de vocês. O mundo inteiro sabe disso", disse, possivelmente em referência à assistência militar que os britânicos dão a Kiev.

"Queremos continuar apoiando o povo ucraniano enquanto for necessário", respondeu Johnson, vestido com terno escuro e gravata azul, ao lado de Zelensky, com traje militar.

Johnson e Zelensky foram então à Praça da Independência, batizada de Maidan, palco das massivas manifestações pró-europeias no final de 2013, que levaram à queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovych e ao conflito no leste da Ucrânia, em fevereiro de 2014.

Não muito longe da praça, visitaram o memorial "Centuria Celeste", em homenagem aos manifestantes que foram mortos a tiros durante a tentativa das autoridades de reprimir essa revolta.

A visita de Boris Johnson a Kiev neste sábado não foi anunciada publicamente por nenhuma das partes. Esta é a primeira vez que um líder do G7 viaja para a Ucrânia desde o início da ofensiva russa.

No dia anterior, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, encontraram-se com Zelensky em Kiev.

