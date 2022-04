Atlético de Madrid perde para Mallorca (1-0) e vê Betis se aproximar

O Atlético de Madrid foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Mallorca, este sábado, pela 31ª rodada da LaLiga espanhola e se complicou em sua luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O único gol do jogo em Palma foi marcado pelo kosovar Vedat Muriqi ao converter um pênalti aos 68 minutos.

Com este revés, o Atlético está em quarto lugar na classificação, agora a 3 pontos do Sevilla, que é provisoriamente o segundo colocado após vencer o Granada (16º) por 4 a 2 na sexta-feira.

O Barcelona (3º), com os mesmos pontos do Atlético, também pode se distanciar e abrir três pontos de vantagem se vencer o Levante (19º) fora de casa no domingo.

O Atlético emendou uma segunda derrota consecutiva por 1 a 0, depois de perder para o Machester City por esse mesmo resultado na terça-feira no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, dia 13, o Atlético recebe os 'Citizens' com a missão de reverter a desvantagem para poder estar nas semifinais do maior torneio europeu de clubes.

Pelo retrovisor, o Atlético vê o Betis (5º) se aproximar. A equipe 'Verdiblanco' venceu por 2 a 1 no primeiro jogo deste sábado, um derby andaluz em Cádiz (18º), e está agora a apenas um ponto dos 'colchoneros', que são os lanternas desse 'G4' que na Espanha classifica para a próxima Liga dos Campeões.

O Cádiz abriu o placar com um gol de Iván Alejo (58), mas o Betis virou com gols de Cristian Tello (79) e Borja Iglesias (85 de pênalti).

Com esta derrota, o Cádiz caiu para a zona de rebaixamento, descendo para o décimo oitavo lugar, enquanto o Mallorca saiu dela, agora décimo sétimo, com um ponto de vantagem.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Granada 4 - 2

- Sábado:

Cádiz - Betis 1 - 2

Mallorca - Atlético de Madrid 1 - 0

Villarreal - Athletic Bilbao 1 - 1

(16h00) Real Madrid - Getafe

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Alavés

(11h15) Espanyol - Celta Vigo

(13h30) Elche - Real Sociedad

(16h00) Levante - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 30 21 6 3 61 26 35

2. Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 22

3. Barcelona 57 29 16 9 4 57 29 28

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 57 38 19

5. Betis 56 31 17 5 9 56 37 19

6. Real Sociedad 51 30 14 9 7 30 29 1

7. Villarreal 46 31 12 10 9 49 30 19

8. Athletic Bilbao 45 31 11 12 8 36 30 6

9. Valencia 41 30 10 11 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 30 10 8 12 30 40 -10

11. Celta Vigo 36 30 9 9 12 34 34 0

12. Espanyol 36 30 9 9 12 35 42 -7

13. Rayo Vallecano 33 29 9 6 14 31 36 -5

14. Getafe 32 30 7 11 12 28 33 -5

15. Elche 32 30 8 8 14 31 42 -11

16. Granada 29 31 6 11 14 35 52 -17

17. Mallorca 29 31 7 8 16 27 50 -23

18. Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 -17

19. Levante 22 30 4 10 16 33 58 -25

20. Alavés 22 30 5 7 18 24 52 -28

